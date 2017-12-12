 Sert geçecek – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Sert geçecek

    Sert geçecek
    G.Saray'da yarın yapılacak olan Divan Toplantısı'nda sert tartışmaların yaşanması gündemde... Başkan Özbek'in locasında çıkan olay ve Alper Narman'ın taraftarla küfürleşmesine sert tepkilerin olması bekleniyor.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:20
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