 Muslera’nın kalesi düştü – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Muslera’nın kalesi düştü

    Muslera’nın kalesi düştü
    Galatasaray 'da 7. sezonunu geçiren ve taraftarların en fazla güvendiği isimlerin de başında gelen Fernando Muslera, bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlandı. Beşiktaş ve Akhisarspor ile yapılan son iki maçta yenilen gollerde eleştirilerin hedefi olan Muslera son 4 lig maçında 10 golü engelleyemedi.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:18
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