Muslera’nın kalesi düştü

Galatasaray 'da 7. sezonunu geçiren ve taraftarların en fazla güvendiği isimlerin de başında gelen Fernando Muslera, bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlandı. Beşiktaş ve Akhisarspor ile yapılan son iki maçta yenilen gollerde eleştirilerin hedefi olan Muslera son 4 lig maçında 10 golü engelleyemedi.