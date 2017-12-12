Kupada sahne gençlerin
Sarı-kırmızılılar, 5-1’in rövanşında Sivas Belediye’ye konuk oluyor. Tudor, yedeklerle gençlere şans verecek
'As' isimleri götürmedi
SİVAS Belediye maçının kadrosunda yer alan oyuncular: Batuhan Şen, Eray, Ahmet, Selçuk, Eren, Sinan, Donk, Emrah, Tarık, Rodrigues, Koray, Recep, Gökay, Barış, Emirhan, Batuhan Tekin, Ali, Celil, Sefair
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 22:43
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
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