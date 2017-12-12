 Kupada sahne gençlerin – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Kupada sahne gençlerin

    Kupada sahne gençlerin

    Sarı-kırmızılılar, 5-1’in rövanşında Sivas Belediye’ye konuk oluyor. Tudor, yedeklerle gençlere şans verecek

    GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında bu akşam Sivas Belediyespor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 19.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Türk Telekom Arena'daki ilk maçı 5-1 kazanan sarı-kırmızılı takım Son 16'ya kalmayı büyük ölçüde garantilemişti. Teknik direktör Tudor bu fırsatı değerlendirerek bu akşam ligde şans bulamayan yedek oyuncular ile gençlere şans verecek. Cimbom, Florya'da dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp, özel bir uçuşla Sivas'a gitti.

    'As' isimleri götürmedi
    SİVAS Belediye maçının kadrosunda yer alan oyuncular: Batuhan Şen, Eray, Ahmet, Selçuk, Eren, Sinan, Donk, Emrah, Tarık, Rodrigues, Koray, Recep, Gökay, Barış, Emirhan, Batuhan Tekin, Ali, Celil, Sefair

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:43
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