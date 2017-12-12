Kupada sahne gençlerin

5. tur rövanşında buakşam Sivas Belediyespor ile karşılaşacak.Yeni 4 Eylül Stadı'ndakimücadele saatbaşlayacakve A Spor'dan naklen yayınlanacak.'daki ilk maçıkazanan sarı-kırmızılı takım'ya kalmayı büyük ölçüdegarantilemişti. Teknik direktörbu fırsatı değerlendirerek buakşam ligde şans bulamayan yedekoyuncular ile gençlere şans verecek., Florya'da dün yaptığıidmanla hazırlıklarını tamamlayıp,özel bir uçuşla'a gitti.maçının kadrosunda yer alan oyuncular:Şen,, Ahmet, Selçuk, Eren, Sinan, Donk, Emrah,, Rodrigues,, Recep, Gökay, Barış, Emirhan,Tekin, Ali, Celil, Sefair