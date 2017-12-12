GS Odeabank’ın rakibi Buducnost

GALATASARAY Odeabank, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında bu akşam Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'da oynanacak mücadelenin başlama saati 20.00. Sarı-kırmızılılar, 6'li grupta 7 maçta 2 galibiyet 5 yenilgi ile 5'inci durumda yer alıyor. Buducnost VOLI ise 4 galibiyetle 2. sırada. Hedef; kazanıp, üst sıralara tırmanmak.