 Biletler 10-15 TL – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Biletler 10-15 TL

    Biletler 10-15 TL
    SİVAS Belediyespor, G.Saray maçının biletlerini dün satışa sundu. Fiyatlar ev sahibi takım için 10 TL. olarak belirlenirken, sarı-kırmızılı taraftarlara ise 15 TL.'den satılacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler biletlerini Yeni 4 Eylül Stadı'nın önündeki gişelerden ve internet üzerinden temin edebilecek. Ayrıca kağıt bilet satışı da yapılacağı açıklandı.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:50
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