Biletler 10-15 TL

SİVAS Belediyespor, G.Saray maçının biletlerini dün satışa sundu. Fiyatlar ev sahibi takım için 10 TL. olarak belirlenirken, sarı-kırmızılı taraftarlara ise 15 TL.'den satılacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler biletlerini Yeni 4 Eylül Stadı'nın önündeki gişelerden ve internet üzerinden temin edebilecek. Ayrıca kağıt bilet satışı da yapılacağı açıklandı.