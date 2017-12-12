Avrupa’nın en çetin ligi

Avrupa'nın önde gelen liglerinde zirve ile diğer takımlar arasında kopmalar yaşanırken Süper Lig'de çetin bir rekabet yaşanıyor. Galatasaray'ın 15. hafta itibarıyla lider durumda bulunduğu ligde zirve ile 9. sıra arasındaki 10 puanlık fark bulunuyor. 10 puanlık fark içinde 9 takım kendisine yer bulunurken, İtalya'da 5, İspanya, Almanya ve Fransa'da 4, İngiltere Ligi'nde ise 2 takım bu puan bandına girebildi. İngiltere'de Manchester City 11, Fransa Ligi lideri Paris Saint Germain 9, Almanya Ligi'nde Bayern Münih ise 8 puan farkla lider...