Aslan her yerde kral
Younes Belhanda da verdiği 6 gol pası ile asist krallığında ilk sırada yer alıyor. İki oyuncu, sarı-kırmızılı takımın ligde attığı 33 golün 25’ine (yüzde 75) katkı sağladılar
BAYRAĞI TAŞIYORLAR
Belhanda da eleştirilere rağmen görev aldığı 14 maçta 2 gol, 6 asistlik performansıyla öne çıktı. 8 golde pay sahibi olan Faslı oyuncu, yaptığı 6 asistle 'Asist Krallığı'nda da zirvede yer alıyor. Gomis de 14 golle 'Gol Krallığı' yarışında 13 golü olan Burak Yılmaz'ın önünde ilk sırada.
Mini yorum: Eleştirilere rağmen (Savaş Çorlu)
G.SARAY'ın bu sezon ligde oynadığı 15 maçın istatistikleri gösteriyor ki, Gomis ve Belhanda takımı sırtlayan en önemli iki yıldız. Özellikle Belhanda geldiği günden bu yana Sneijder'in gölgesinde kaldı. Büyük maçlarda oyuna etki edemediği gerekçesiyle eleştirilen Faslı yıldız, sol iç ve 10 numara gibi serbest oynayınca çok daha etkili olduğunu Akhisar maçında gösterdi. Gomis ise kritik maçlarda attığı goller ve mütevaziliği ile taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazandı. İki yıldız da Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük kozları. Taraftarlar, Sneijder'e gösterdiği desteği Belhanda'ya da verirse şık asistler ve jeneriklik goller izleyebilir.
Paralarını çıkarıyorlar
G.SARAY, Younes Belhanda için Dinamo Kiev'e 8 milyon euro, Bafetimbi Gomis için Swansea'ye 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İki oyuncu ise yıllık 3 milyon 350 bin'er euro garanti ücret alıyor. Rakamlar, Gomis ve Belhanda'nın aldıkları paraların karşılığını şu ana kadar verdiklerini gösteriyor
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 03:28
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
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