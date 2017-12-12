 Aslan her yerde kral – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Aslan her yerde kral

    Aslan her yerde kral

    Younes Belhanda da verdiği 6 gol pası ile asist krallığında ilk sırada yer alıyor. İki oyuncu, sarı-kırmızılı takımın ligde attığı 33 golün 25’ine (yüzde 75) katkı sağladılar

    Teleset Mobilya Akhisar galibiyeti ve Medipol Başakşehir'in de Sivasspor'a yenilmesi ile Süper Lig'de bir hafta aradan sonra yeniden liderliğe yükselen Galatasaray'ı hücumda Bafetimbi Gomis ile Younes Belhanda ikilisi taşıyor. Sarı-kırmızılı takımın ligde geride kalan 15 maçta attığı 33 golün 25'i bu iki oyuncunun katkısıyla geldi. Bafetimbi Gomis, forma giydiği 15 maçta 14 kez fileleri havalandırırken, takım arkadaşlarına 3 tane de asist gerçekleştirdi. Fransız yıldız toplamda 17 gole katkı sağladı.

    BAYRAĞI TAŞIYORLAR
    Belhanda da eleştirilere rağmen görev aldığı 14 maçta 2 gol, 6 asistlik performansıyla öne çıktı. 8 golde pay sahibi olan Faslı oyuncu, yaptığı 6 asistle 'Asist Krallığı'nda da zirvede yer alıyor. Gomis de 14 golle 'Gol Krallığı' yarışında 13 golü olan Burak Yılmaz'ın önünde ilk sırada.

    Mini yorum: Eleştirilere rağmen (Savaş Çorlu)
    G.SARAY'ın bu sezon ligde oynadığı 15 maçın istatistikleri gösteriyor ki, Gomis ve Belhanda takımı sırtlayan en önemli iki yıldız. Özellikle Belhanda geldiği günden bu yana Sneijder'in gölgesinde kaldı. Büyük maçlarda oyuna etki edemediği gerekçesiyle eleştirilen Faslı yıldız, sol iç ve 10 numara gibi serbest oynayınca çok daha etkili olduğunu Akhisar maçında gösterdi. Gomis ise kritik maçlarda attığı goller ve mütevaziliği ile taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazandı. İki yıldız da Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük kozları. Taraftarlar, Sneijder'e gösterdiği desteği Belhanda'ya da verirse şık asistler ve jeneriklik goller izleyebilir.





    Paralarını çıkarıyorlar
    G.SARAY, Younes Belhanda için Dinamo Kiev'e 8 milyon euro, Bafetimbi Gomis için Swansea'ye 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İki oyuncu ise yıllık 3 milyon 350 bin'er euro garanti ücret alıyor. Rakamlar, Gomis ve Belhanda'nın aldıkları paraların karşılığını şu ana kadar verdiklerini gösteriyor
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:28
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