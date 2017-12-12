Aslan her yerde kral

Teleset Mobilyagalibiyeti ve Medipol Başakşehir'inde Sivasspor'ayenilmesi ile'de birhafta aradan sonra yeniden liderliğeyükselen Galatasaray'ıhücumda BafetimbiileYounesikilisi taşıyor.-kırmızılı takımın ligdegeride kalan 15 maçta attığı 33golün'i bu iki oyuncunun katkısıylageldi.forma giydiği 15 maçtakezfileleri havalandırırken, takımarkadaşlarınatane de asistgerçekleştirdi. Fransız yıldız toplamdagole katkı sağladı.da eleştirilere rağmen görev aldığı 14 maçtagol,asistlik performansıyla öne çıktı.golde pay sahibi olan Faslı oyuncu, yaptığı 6 asistlenda da zirvede yer alıyor. Gomis de 14 golleyarışında 13 golü olan Burak Yılmaz'ın önünde ilk sırada.G.SARAY'ın bu sezon ligde oynadığı 15 maçın istatistikleri gösteriyor ki, Gomis ve Belhanda takımı sırtlayan en önemli iki yıldız. Özellikle Belhanda geldiği günden bu yana Sneijder'in gölgesinde kaldı. Büyük maçlarda oyuna etki edemediği gerekçesiyle eleştirilen Faslı yıldız, sol iç ve 10 numara gibi serbest oynayınca çok daha etkili olduğunu Akhisar maçında gösterdi. Gomis ise kritik maçlarda attığı goller ve mütevaziliği ile taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazandı. İki yıldız da Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük kozları. Taraftarlar, Sneijder'e gösterdiği desteği Belhanda'ya da verirse şık asistler ve jeneriklik goller izleyebilir.G.SARAY, Younes Belhanda için Dinamo Kiev'e 8 milyon euro, Bafetimbi Gomis için Swansea'ye 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İki oyuncu ise yıllık 3 milyon 350 bin'er euro garanti ücret alıyor. Rakamlar, Gomis ve Belhanda'nın aldıkları paraların karşılığını şu ana kadar verdiklerini gösteriyor