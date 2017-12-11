2-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda 4 gol atıp müthiş bir geri dönüşe imza atarken soyunma odasında Selçuk, Feghouli ve Gomis’in yaptığı konuşmaların etkili olduğu ortaya çıktı

Son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın sahadan 4-2 galibiyetle ayrılmasını bildi. Maçın ilk yarısını iki bireysel hata sonrası 2-0 geride kapatan sarı-kırmızılı oyuncuların, soyunma odasında galibiyet için yemin ettiği belirlendi. Taktik ve teknik bir konuşmanın yapılmadığı soyunma odasında, kaptan Selçuk İnan, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'in takıma seslendiği öğrenildi. "İkinci yarı çıkıp bu maçı almak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Son düdük çalana kadar mücadele edelim ve hem buraya gelip bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza hem de tüm Türkiye'ye gerçek Galatasaray'ı gösterelim" diye konuşan futbolcular, ikinci yarıya motive olarak başladılar.



HÜZÜN SEVİNCE DÖNDÜ

Teknik direktör Tudor'un da katıldığı bu coşkulu toplantı, galibiyet yemini ve bağrışmalarla sona erdi. 90 dakika sonunda sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray'ın soyunma odasında tezahüratlar vardı. Futbolcular ve teknik heyet soyunma odasında galibiyete çocuklar gibi sevinirken, ilk yarıdaki bağrışlar ise yerini sevinç çığlıklarına bıraktı



Mini yorum: Risk aldılar (Mustafa Denizli)

Şok bir başlangıç oldu. Böyle bir başlangıç olacağı hissediliyordu. Galatasaray'ın son haftalarda aldığı kötü sonuçların izinin, bu maça taşınacağı belliydi. İkinci yarıda erken gol bulunması durumunda yetenekli oyuncularının sahneye çıkması skoru alabilirdi. Aynen böyle oldu. Büyük takımlar böyle bir maçta riskli oynamazsa hangi maçta oynayabilir. Taraftar, riskli oyunu görünce zaten destek verir.

