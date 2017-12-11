Gerçek Galatasaray'ı gösterelim
2-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda 4 gol atıp müthiş bir geri dönüşe imza atarken soyunma odasında Selçuk, Feghouli ve Gomis’in yaptığı konuşmaların etkili olduğu ortaya çıktı
HÜZÜN SEVİNCE DÖNDÜ
Teknik direktör Tudor'un da katıldığı bu coşkulu toplantı, galibiyet yemini ve bağrışmalarla sona erdi. 90 dakika sonunda sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray'ın soyunma odasında tezahüratlar vardı. Futbolcular ve teknik heyet soyunma odasında galibiyete çocuklar gibi sevinirken, ilk yarıdaki bağrışlar ise yerini sevinç çığlıklarına bıraktı
Mini yorum: Risk aldılar (Mustafa Denizli)
Şok bir başlangıç oldu. Böyle bir başlangıç olacağı hissediliyordu. Galatasaray'ın son haftalarda aldığı kötü sonuçların izinin, bu maça taşınacağı belliydi. İkinci yarıda erken gol bulunması durumunda yetenekli oyuncularının sahneye çıkması skoru alabilirdi. Aynen böyle oldu. Büyük takımlar böyle bir maçta riskli oynamazsa hangi maçta oynayabilir. Taraftar, riskli oyunu görünce zaten destek verir.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
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Bize vursunlar önemli değil!
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 SENOL HOCANIN CENK INADI SAMPIYONLUGUMUZ MAL OLACAK ARKADAS CENK GOL ATMASI ICIN ILLA PENALTIMI CALINMALI SEN NEGREDOYU OYNATMA BAKALIM HEP
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Sumudica: "Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı"
Toplam 2
Yorum
GS Lİ Başarılar. Tek başınada olsa savaşır , pres yapar. Yalnız kolay pozisyonu auta atar zor olanı gol yapar.
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Gemileri yaktı
Toplam 1
Yorum
REAL Hic bir oyuncu kulüpten üstün degildir. Huzurluksuz yapacak kisiye GÜLE GÜLE!!!!!
Gerçek Galatasaray'ı gösterelim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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