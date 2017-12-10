 TT Stadı'nda forma skandalı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    TT Stadı'nda forma skandalı

    TT Stadı'nda forma skandalı

    Son dönemde tribünlerde görmeye başladığımız forma çıkarttırma skandallarına dün Türk Telekom Stadı'nda bir yenisi daha eklendi.

    Akhisar maçından önce kameralara Beşiktaş formalı bir kadın ile G.Saraylı eşinin güzel görüntüsü yansıdı. Stat güvenliği, gelebilecek tepkilere karşı kadından formasını çıkarmasını talep etti. Formasını çıkaran taraftar maçı izlemeye devam etti. Bu görüntü akıllara Başakşehir deplasmanında forması çıkarılan iki Trabzonsporlu miniği getirdi.



    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 09:44
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