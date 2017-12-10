TT Stadı'nda forma skandalı

Akhisar maçından önce kameralara Beşiktaş formalı bir kadın ile G.Saraylı eşinin güzel görüntüsü yansıdı. Stat güvenliği, gelebilecek tepkilere karşı kadından formasını çıkarmasını talep etti. Formasını çıkaran taraftar maçı izlemeye devam etti. Bu görüntü akıllara Başakşehir deplasmanında forması çıkarılan iki Trabzonsporlu miniği getirdi.