Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara...
Son haftalarda yediği gollerle eleştirilerin hedefinde olan Fernando Muslera, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine destek veren taraftarlarla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Yediği hatalı gollerin ardından sarı-kırmızılı taraftarların kendisini desteklediği Muslera, Galatasaray tribünlerinin fotoğrafını paylaşarak, "İyi zamanlar ve o kadar da iyi olmayan zamanlar geçiyor ama geçmeyecek tek bir şey var ki; o da size olan aşkım. Bana verdiğiniz destekten ve gösterdiğiniz sevgiden ötürü çok teşekkür ederim. Her zaman sizin için ve bu takım için savaşmaya devam edeceğim. Bana verdiğiniz güven için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:19
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Sırtladı götürüyor
Toplam 3
Yorum
mustafa geldiğinde beğenilmeyen bu futbolcumu denen adam zenitte defalarca izledim zamana ihtiyacı var dedim banakızdılar ama haklı çıktım
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Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara...
Toplam 2
Yorum
Bektaş Senin milatın doldu bir senedir
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TT Stadı'nda forma skandalı
Toplam 1
Yorum
1905 Stadda tepki yok görevli bir yerden aldığı talimatı yerine getirmiş.O talimatı veren zihniyetler oldukça sporda bir adım öteye gidemeyiz.
Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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