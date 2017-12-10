Ayhan Akman'dan Muslera'ya küfür!
Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev alan Ayhan Akman'ın, dün gece yenilen ilk golden sonra kaleci Muslera'ya küfür ettiği öne sürüldü.
Federasyonun video görüntülerinden de ceza verilebileceğini açıklamasının ardından, futbolcuların sahada sarfettiği her kelime dikkatle incelenir oldu.
Dünkü karşılaşmada radara takılan isim ise, Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ayhan Akman'dı. Akman'ın, sarı-kırmızılıların yediği ilk golden sonra kaleci Muslera'ya küfür ederek tepki gösterdiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın, 4-2 kazandığı Akhisarspor maçında Muslera'nın hatasından dolayı yediği ilk golün ardından Muslera'ya tepki gösteren ve küfür ettiği iddia edilen Ayhan Akman'a sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden büyük bir tepki gösterdi.
Muslera'nın hatasına rağmen Galatasaray için çok önemli bir yere sahip olduğu ve bir hatada gözden çıkarılamayacağı görüşünde birleşen Galatasaray taraftarı, "Ayhan Akman neyi düzgün yapıyorsun da Muslera'ya küfür ediyorsun?" şeklinde paylaşımlarda bulundu.
MUSLERA, GALATASARAYLI TARAFTARLARA SESLENDİ
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:25
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Sırtladı götürüyor
Toplam 3
Yorum
mustafa geldiğinde beğenilmeyen bu futbolcumu denen adam zenitte defalarca izledim zamana ihtiyacı var dedim banakızdılar ama haklı çıktım
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Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara...
Toplam 2
Yorum
Bektaş Senin milatın doldu bir senedir
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TT Stadı'nda forma skandalı
Toplam 1
Yorum
1905 Stadda tepki yok görevli bir yerden aldığı talimatı yerine getirmiş.O talimatı veren zihniyetler oldukça sporda bir adım öteye gidemeyiz.
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