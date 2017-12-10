 Ayhan Akman'dan Muslera'ya küfür! – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'dan 'ya küfür!

    Ayhan Akman'dan Muslera'ya küfür!

    'da yardımcı antrenör olarak görev alan 'ın, dün gece yenilen ilk golden sonra kaleci 'ya küfür ettiği öne sürüldü.

    Federasyonun video görüntülerinden de ceza verilebileceğini açıklamasının ardından, futbolcuların sahada sarfettiği her kelime dikkatle incelenir oldu.

    Dünkü karşılaşmada radara takılan isim ise, 'ın yardımcı antrenörü 'dı. Akman'ın, sarı-kırmızılıların yediği ilk golden sonra kaleci 'ya küfür ederek tepki gösterdiği öne sürüldü.



    Galatasaray'ın, 4-2 kazandığı Akhisarspor maçında Muslera'nın hatasından dolayı yediği ilk golün ardından Muslera'ya tepki gösteren ve küfür ettiği iddia edilen Ayhan Akman'a sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden büyük bir tepki gösterdi.

    Muslera'nın hatasına rağmen Galatasaray için çok önemli bir yere sahip olduğu ve bir hatada gözden çıkarılamayacağı görüşünde birleşen Galatasaray taraftarı, "Ayhan Akman neyi düzgün yapıyorsun da Muslera'ya küfür ediyorsun?" şeklinde paylaşımlarda bulundu.



    MUSLERA, GALATASARAYLI TARAFTARLARA SESLENDİ

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:25
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