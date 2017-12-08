 Yeni yıl takviyesi – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Yeni yıl takviyesi

    Yeni yıl takviyesi
    Galatasaray yönetimi, yeni yıla yerli ve yabancı tüm futbolcuların alacaklarını ödeyerek sorunsuz girmeyi hedefliyor. Başkan Dursun Özbek'in 24 Aralık'ta oynanacak olan ilk yarının son maçına kadar oyuncuların alacaklarını hesaplarına yatırabilmek için çalışmalara başladığı belirtildi


    Statta toplanacaklar
    Galatasaray'ın aylık olağan divan kurulu toplantılarının adresi değişti. Bugüne kadar otelde bir araya gelen Divan Kurulu Üyeleri, çarşamba gününden itibaren Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda toplanacak. Bundan böyle tüm toplantılar stadın yenilenmiş salonunda yapılacak.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:24
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