Yeni yıl takviyesi
Statta toplanacaklar
Galatasaray'ın aylık olağan divan kurulu toplantılarının adresi değişti. Bugüne kadar otelde bir araya gelen Divan Kurulu Üyeleri, çarşamba gününden itibaren Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda toplanacak. Bundan böyle tüm toplantılar stadın yenilenmiş salonunda yapılacak.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:24
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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