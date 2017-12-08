Yeni yıl takviyesi

Galatasaray yönetimi, yeni yıla yerli ve yabancı tüm futbolcuların alacaklarını ödeyerek sorunsuz girmeyi hedefliyor. Başkan Dursun Özbek'in 24 Aralık'ta oynanacak olan ilk yarının son maçına kadar oyuncuların alacaklarını hesaplarına yatırabilmek için çalışmalara başladığı belirtildi





Statta toplanacaklar

Galatasaray'ın aylık olağan divan kurulu toplantılarının adresi değişti. Bugüne kadar otelde bir araya gelen Divan Kurulu Üyeleri, çarşamba gününden itibaren Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda toplanacak. Bundan böyle tüm toplantılar stadın yenilenmiş salonunda yapılacak.