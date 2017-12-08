Terim Bosna yolunda!

Boşnak yetkililerle dün İstanbul’da görüşen usta hoca “Düşüneceğiz. Anlaşma olursa açıklarız” diye konuştu

Taraftarların ısrarla Galatasaray'ın başına görmek istediği Fatih Terim ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bosna Hersek Futbol Federasyonu yöneticileri, dün İstanbul'a gelerek Fatih Terim'le masaya oturdu. Yeniköy'de gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklama yapan Fatih Terim, "Bosna Hersekli dostlarımızla yemek yedik. Onları burada görmekten son derece memnunuz. Tarık Hodzic benim eski takım arkadaşım ve dostum. Önümüzdeki günlerde ne olacağına bakacağız. Herhangi bir anlaşma olursa açıklama yaparız" dedi. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli eski futbolcu Tarık Hodzic ise, "İki taraf da düşünecek. Fatih Terim inşallah gelir. Bosna halkı Fatih Terim hocayı takımda görmeyi çok istiyor" ifadelerini kullandı.