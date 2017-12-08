Taraftar gelecek mi?
GÜNÜN TWEETİ
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:26
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Kayserispor’a PFDK şoku!
Toplam 1
Yorum
hasan buyuklere yapsana aynisini sikar demi....yaziklar olsun federasyona....
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 12
Yorum
Tekin Bora Basel çıksın inşallah ne chelseasi ya chelsea çıkarsa kurada hile var
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 12
Yorum
hakan real beşiktaşı duman eder real yalvarıyordur bjk çıksın diye kurada chelsea da öyle bjk nin eleyebileceği 2 takım shaktar ve basel
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