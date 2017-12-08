Seri yapacak

Galatasaray'ın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlara baktığımızda tablo kötü... Alınan 1 puan var. Galatasaray'da Tudor rakibi iyi analiz edemiyor. Ama ben her şeye rağmen Galatasaray'ın son 3 maçı ve ikinci yarının ilk 8 karşılaşmasında seri yapacağını düşünüyorum. Bir de ikinci yarıda Galatasaray derbilerin büyük kısmını iç sahada oynanacak. 8 maç sonra ne olacak; hep birlikte bekleyip göreceğiz.



Mini yorum: Mustafa Denizli