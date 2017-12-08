 Seri yapacak – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Seri yapacak

    Seri yapacak
    Galatasaray'ın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlara baktığımızda tablo kötü... Alınan 1 puan var. Galatasaray'da Tudor rakibi iyi analiz edemiyor. Ama ben her şeye rağmen Galatasaray'ın son 3 maçı ve ikinci yarının ilk 8 karşılaşmasında seri yapacağını düşünüyorum. Bir de ikinci yarıda Galatasaray derbilerin büyük kısmını iç sahada oynanacak. 8 maç sonra ne olacak; hep birlikte bekleyip göreceğiz.

    Mini yorum: Mustafa Denizli
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:45
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