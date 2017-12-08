 Sen 1 numarasın! – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Sen 1 numarasın!

    Sen 1 numarasın!

    Beşiktaş’ın attığı ilk golde büyük hata yapan Uruguaylı kaleci ile özel olarak görüşen Özbek, “Galatasaray’da senin yerin ayrı. Asla bu maça takılmamalısın” dedi

    Ne olursa olsun taraftarların eleştirmediği ender isimlerden birisi olan Fernando Muslera'ya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de arka çıktı. Beşiktaş'ın attığı ilk golde topu elinden kaçırarak kalitesine yakışmayacak bir hata yapan Uruguaylı eldiven, karşılaşmanın 3-0 sona ermesinin ardından büyük üzüntü yaşarken bu durumu bilen Başkan Özbek de kendisine moral verdi. Muslera ile bir görüşme yapan Özbek, "Sen bu takımın 1 numarasısın. Asla bu maça takılma, her insan gibi sen de hata yapabilirsin. Galatasaray'la yaşadığın 3 şampiyonlukta büyük katkın vardı. Bu sezon kazanacağımız 21. şampiyonlukta da senin büyük katkın olacağına inanıyorum" diyerek güvenini ortaya koydu. Tecrübeli kalecinin, bu destek büyük memnuniyet duyduğu ifade edildi.

    HEZİMETİ ÖNLEDİ
    Muslera, Beşiktaş derbisinde kalesinde 3 gol görse de farkı önleyen baş aktördü. Galatasaray'ın ayaklarının durduğu ve her topu rakibe vermeye başladığı dakikalarda sahneye çıkan Uruguaylı eldiven, tam 7 önemli kurtarış yaptı ve bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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