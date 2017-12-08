Şampiyon olacağız

Maicon: Çıkışımızı mücadele ile yakaladık. Öyle de devam edeceğiz

Galatasaray'ın başarılı stoperi Maicon Pereira Roque, sarıkırmızılı takıma gelme kararını eşiyle birlikte aldığını ifade etti. Kulüp dergisine konuşan Brezilyalı futbolcu, "Biri buraya gelmeden önce bana 'Türkiye'nin en büyük kulübü hangisi?' diye sorsa şüphesiz 'Galatasaray' derdim. Teklif geldiğinde de zaten fazla düşünmedim" diye konuştu. Sezon başında çok iyi bir performansları olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, şu an daha çok birbirlerine sarılmaları gerektiğini belirterek, "Mücadele futbolda çok önemli. Bu çıkışı mücadele ederek yakaladık ve 13 hafta lider kaldık. Öyle devam etmeliyiz. Bu güç de bizde var. Bütün takımın hedefi şampiyonluk... Bunu yapacak güçteyiz" ifadesini kullandı.



SAĞ BEK OYNAMIŞTIM

Galatasaray'da 4 gole ismini yazdıran Maicon, skora katkı yapmaya devam edeceğini kaydetti. Maicon, "Porto'da sağ bekte 15 maç üst üste oynadım. Benim için önemli bir deneyimdi. Ofansif olarak kendimi geliştirdim o dönemde. Mutlaka bu desteği vermeye devam edeceğim" dedi.