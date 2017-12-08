 Öztürk ile yeniden – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Öztürk ile yeniden

    Öztürk ile yeniden
    Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Akhisar ile oynayacağı karşılaşmaya Ümit Öztürk atandı. Öztürk kariyerinde ikinci kez Galatasaray'ın bir maçını yönetecek. Genç hakem, 2015-16 sezonunda Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın, Kastamonuspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta düdük çalmıştı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:39
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