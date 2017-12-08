Öztürk ile yeniden

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Akhisar ile oynayacağı karşılaşmaya Ümit Öztürk atandı. Öztürk kariyerinde ikinci kez Galatasaray'ın bir maçını yönetecek. Genç hakem, 2015-16 sezonunda Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın, Kastamonuspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta düdük çalmıştı.