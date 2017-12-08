 Önemli olan sistem – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Önemli olan sistem

    Önemli olan sistem
    Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Tudor-Terim iddialarını değerlendirdi. Tudor'un Galatasaray'ın hocası olmadığını belirten Özdoğan, Terim'in takımın başına gelebileceğini ama önemli olanın sistem olduğunu söyledi. Özdoğan, "Sayın Fatih Terim iyi bir Galatasaraylıdır. Ben 'Terim'e karşıyım' demiyorum. Ama sadece Terim üzerine bir sistem kurulamaz. Her yenilince 'Tek çare Terim' dediğinizde Galatasaray'ı küçültüyorsunuz. Terim, Galatasaray için önemlidir ama sistem daha önemlidir" dedi.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Önemli olan sistem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN