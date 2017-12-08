Önemli olan sistem

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Tudor-Terim iddialarını değerlendirdi. Tudor'un Galatasaray'ın hocası olmadığını belirten Özdoğan, Terim'in takımın başına gelebileceğini ama önemli olanın sistem olduğunu söyledi. Özdoğan, "Sayın Fatih Terim iyi bir Galatasaraylıdır. Ben 'Terim'e karşıyım' demiyorum. Ama sadece Terim üzerine bir sistem kurulamaz. Her yenilince 'Tek çare Terim' dediğinizde Galatasaray'ı küçültüyorsunuz. Terim, Galatasaray için önemlidir ama sistem daha önemlidir" dedi.