G.Saray’a büyük kırgınlığı var
Niye kabul edilmedi?
Futbolu Galatasaray'da bırakmadığı için sarı-kırmızılı kulübe sporcu kontenjanından üye olamayan Okan Buruk, E Grubu olarak adlandırılan ve taraftarların başvuru yaptığı üyelik formu ile 2012'de başvuru yapmıştı. Ancak Buruk'un bu talebi geri çevrilmişti. Emre ile İnter'e bonservis kazandırmadan gitmesi, İtalya'dan döndükten sonra Beşiktaş'a imza atması gibi gerekçelerle üyeliğe kabul edilmemişti
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:32
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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