G.Saray’a büyük kırgınlığı var

GALATASARAY'ın yarın konuk edeceği Akhisar'ı çalıştıran Okan Buruk 1991 ile 2001 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giymiş, UEFA Şampiyonu olan ve Süper Kupa'yı kazanan takımda yer almıştı. Bu başarıları yakalamasına rağmen genç teknik adam, 2012 yılında Galatasaray'a üyelik için başvurmuş ama Şahan Gökbakar ve Demet Akbağ gibi isimler kabul edilmesine rağmen Buruk, kontenjan olmadığı için kulübe üye yapılmamıştı. O günden sonra da büyük bir kırgınlık yaşayan Okan Buruk bir daha üyelik için başvurmadı.



Niye kabul edilmedi?

Futbolu Galatasaray'da bırakmadığı için sarı-kırmızılı kulübe sporcu kontenjanından üye olamayan Okan Buruk, E Grubu olarak adlandırılan ve taraftarların başvuru yaptığı üyelik formu ile 2012'de başvuru yapmıştı. Ancak Buruk'un bu talebi geri çevrilmişti. Emre ile İnter'e bonservis kazandırmadan gitmesi, İtalya'dan döndükten sonra Beşiktaş'a imza atması gibi gerekçelerle üyeliğe kabul edilmemişti