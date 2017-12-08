 Galatasaray moral arıyor – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    moral arıyor

    Galatasaray moral arıyor

    , Süper Lig'in 15. haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

    Ligdeki son 3 deplasman maçını Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1) ve Beşiktaş'a (3-0) karşı kaybederek hem önemli puan kayıpları yaşayan hem de bu sezon ilk kez liderlik koltuğunu kaptıran sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önündeki başarılı performansını sürdürerek moral kazanmayı amaçlıyor.

    'da Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası öncesi, menisküs ameliyatı geçiren Iasmin Latovlevici'nin forma giyme şansı bulunmazken, sakatlığı sonrası tedavisi devam eden Tolga Ciğerci'nin de oynaması beklenmiyor.

    Öte yandan, sarı-kırmızılı takımda Maicon Roque ve Papa Alioune Ndiaye ise bu karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:26
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