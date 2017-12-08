Galatasaray moral arıyor
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Ligdeki son 3 deplasman maçını Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1) ve Beşiktaş'a (3-0) karşı kaybederek hem önemli puan kayıpları yaşayan hem de bu sezon ilk kez liderlik koltuğunu kaptıran sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önündeki başarılı performansını sürdürerek moral kazanmayı amaçlıyor.
Galatasaray'da Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası öncesi, menisküs ameliyatı geçiren Iasmin Latovlevici'nin forma giyme şansı bulunmazken, sakatlığı sonrası tedavisi devam eden Tolga Ciğerci'nin de oynaması beklenmiyor.
Öte yandan, sarı-kırmızılı takımda Maicon Roque ve Papa Alioune Ndiaye ise bu karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:26
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Şampiyon olacağız
Toplam 1
Yorum
kamil lafla peynir gemisi yürümüyor sahada futbolunla konuşmalısın
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Türk futbolunda sorun yöneticiler
Toplam 3
Yorum
taraftar Sabahtan akşama kadar gazetlerde YAPMAK fiilini tekrarlayıp duran spiker,yorumcu ,yazar istemiyoruz.. TÜRKÇE bilenler istiyoruz
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Bayern Münih'ten Beşiktaş'a mesaj!
Toplam 2
Yorum
bjk Gel gel leipzig sizin ligin 2.siydi 1.siyle arasında çok mu uçurum var yani deplasmanda 1 tane atar Vodafonda turlarız.
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