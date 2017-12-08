Galatasaray ile Akhisarspor 11. randevuda
Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.
Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 10 maçtan 9'unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı.
Sarı-kırmızılıların 30 golüne, yeşil-siyahlılar 9 golle yanıt verdi.
İstanbul'da yapılan 5 maçı da kazanan Galatasaray, 20 gol atıp, sadece 4 gol yedi.
Galatasaray, 2012-2013 sezonunda İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014'te Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup etti. 2014-2015'teki müsabakalarda gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu. 2015-2016'daki maçlarda Galatasaray, evinde 3-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.
Geçen sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan müsabakada 3 puanı 3-1'lik skorla konuk Galatasaray hanesine yazdırdı. İstanbul'daki karşılaşmayı da 6-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki en farklı skora imza attı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:35
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Şampiyon olacağız
Toplam 1
Yorum
kamil lafla peynir gemisi yürümüyor sahada futbolunla konuşmalısın
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Türk futbolunda sorun yöneticiler
Toplam 3
Yorum
taraftar Sabahtan akşama kadar gazetlerde YAPMAK fiilini tekrarlayıp duran spiker,yorumcu ,yazar istemiyoruz.. TÜRKÇE bilenler istiyoruz
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Bayern Münih'ten Beşiktaş'a mesaj!
Toplam 2
Yorum
bjk Gel gel leipzig sizin ligin 2.siydi 1.siyle arasında çok mu uçurum var yani deplasmanda 1 tane atar Vodafonda turlarız.
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