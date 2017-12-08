Fiyatı tavan yaptı

GALATASARAY'da Umut Bozok şaşkınlığı yaşanıyor. Sezon başında menajeri Ali Sapan, U21 Milli Takımı'nın yıldızını Galatasaray'a önermiş, "Kulübüne 250 bin euro ödeyin, getireyim" demişti. O dönemde Umut için olumlu rapor çıkmamıştı. Devre arasında Bafetimbi Gomis'in yanına isim arayan Galatasaray'da, Cenk Ergün, Umut Bozok'un takımı Nimes'li yöneticilerle bir araya geldi. 16 maçta attığı 14 golle Fransa'da adından en fazla söz ettiren genç oyuncu için fiyat istedi. Kendisine verilen rakam ise 12 milyon euro oldu.