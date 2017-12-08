Akhisar tehlikesi

Okan Buruk yönetimindeki Manisa takımı, bu sezon Fenerbahçe’yi 1-0, Trabzonspor’u 6-1 yenip Beşiktaş’la da deplasmanda 0-0 berabere kald

Beşi ktaş karşısında büyük hayal kırıklığı yaratan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da gözler Teleset Mobilya Akhisarspor ile maçına çevrildi. İgor Tudor bunalımını yapılan destek açıklamalarıyla şimdilik aşmış görünen sarı-kırmızılı takım, yarın akşam oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Ayrıca ilk yarının sonuna kadar 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalamayı planlıyor. Ancak işi çok kolay görünmüyor. Özellikle Okan Buruk yönetimindeki Akhisar bu sezon büyük takımlar karşısında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Manisa ekibi, bu sezon Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u 6-1 yenerken Beşiktaş'la da deplasmanda 0-0 berabere kaldı.



ARTIK KREDİMİZ KALMADI

Oyuncularını bu konuda uyaran teknik direktör İgor Tudor, puan kaybına tahammüllerini olmadığını belirterek, "İlk dakikadan itibaren rakibi ciddiye alarak oynamamız gerekiyor" dedi. Ayrıca Galatasaray'ın 16 ve 17. Haftalarda karşılaşacağı Yeni Malatya (D) ve Göztepe de hiç kolay teslim olacakmış gibi görünmüyor.



DERBİ 11'İNDE İKİ DEĞİŞİKLİK

İGOR, Tudor, Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyete karşılık Akhisar karşısında sadece iki değişiklik yapacak. Denayer'in derbideki performansından memnun olsa da Hırvat teknik adam hücum özellikleri daha fazla olan Linnes'e daha sıcak bakıyor. Ayrıca Rodrigues'in yerine Beşiktaş maçına yedek başlayan Yasin'in oynaması gündemde... İgor Tudor, son kararını bugünkü idmandan sonra verecek.



KEYİFLER YERİNDE

Galatasaray, Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İgor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı bildirildi. Beşiktaş maçının şokunu atlatan ve Akhisar maçına konsantre olan sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayacak.