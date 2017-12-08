Akhisar tehlikesi
Okan Buruk yönetimindeki Manisa takımı, bu sezon Fenerbahçe’yi 1-0, Trabzonspor’u 6-1 yenip Beşiktaş’la da deplasmanda 0-0 berabere kald
ARTIK KREDİMİZ KALMADI
Oyuncularını bu konuda uyaran teknik direktör İgor Tudor, puan kaybına tahammüllerini olmadığını belirterek, "İlk dakikadan itibaren rakibi ciddiye alarak oynamamız gerekiyor" dedi. Ayrıca Galatasaray'ın 16 ve 17. Haftalarda karşılaşacağı Yeni Malatya (D) ve Göztepe de hiç kolay teslim olacakmış gibi görünmüyor.
DERBİ 11'İNDE İKİ DEĞİŞİKLİK
İGOR, Tudor, Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyete karşılık Akhisar karşısında sadece iki değişiklik yapacak. Denayer'in derbideki performansından memnun olsa da Hırvat teknik adam hücum özellikleri daha fazla olan Linnes'e daha sıcak bakıyor. Ayrıca Rodrigues'in yerine Beşiktaş maçına yedek başlayan Yasin'in oynaması gündemde... İgor Tudor, son kararını bugünkü idmandan sonra verecek.
KEYİFLER YERİNDE
Galatasaray, Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İgor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı bildirildi. Beşiktaş maçının şokunu atlatan ve Akhisar maçına konsantre olan sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayacak.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:38
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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