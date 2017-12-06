Savunmada kriz

Süper Lig'in ilk 8 haftasında ağları 6 kez havalanan Galatasaray'a son maçlarda bir haller oldu. Sarı-kırmızılılar, son 5 karşılaşmada kalesinde 11 gol gördü. Trabzon deplasmanında 2 kez ağları sarsılan Aslan, sırasıyla Gençler'den 1, Başakşehir'den 5, Beşiktaş'tan da 3 gol yedi. G.Saray yalnızca Alanya maçında rakibine geçit vermedi.