 Savunmada kriz – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Savunmada kriz

    Savunmada kriz
    Süper Lig'in ilk 8 haftasında ağları 6 kez havalanan Galatasaray'a son maçlarda bir haller oldu. Sarı-kırmızılılar, son 5 karşılaşmada kalesinde 11 gol gördü. Trabzon deplasmanında 2 kez ağları sarsılan Aslan, sırasıyla Gençler'den 1, Başakşehir'den 5, Beşiktaş'tan da 3 gol yedi. G.Saray yalnızca Alanya maçında rakibine geçit vermedi.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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