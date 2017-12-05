 Serie A'da yılın futbolcusu eski G.Saray'lı – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Serie A'da yılın futbolcusu eski G.Saray'lı

    Serie A'da yılın futbolcusu eski G.Saray'lı

    Brezilya Serie A'da şampiyon olan Corinthians'ın golcüsü eski Galatasaraylı ligde yılın futbolcusu seçildi. 34 maçta 18 gol atan Jo , takımının lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.

    2009-2010 sezonunun 2'nci yarısında Galatasaray forması giyen , 15 maçta 3 gol kaydetmiş ve performansının yeterli bulunmamasından dolayı gönderilmişti. Serie A'da yılın futbolcusu ödülünü alan Jo, " İyi bir yıl geçirdim ve Corinthians taraftarının desteğinden dolayı çok mutlu oldum. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum ve ödülümü takım arkadaşlarıma adıyorum" dedi.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:55
    Etiketler:
    Jo
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