Serie A'da yılın futbolcusu eski G.Saray'lı
Brezilya Serie A'da şampiyon olan Corinthians'ın golcüsü eski Galatasaraylı Jo ligde yılın futbolcusu seçildi. 34 maçta 18 gol atan Jo , takımının lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.
2009-2010 sezonunun 2'nci yarısında Galatasaray forması giyen Jo, 15 maçta 3 gol kaydetmiş ve performansının yeterli bulunmamasından dolayı gönderilmişti. Serie A'da yılın futbolcusu ödülünü alan Jo, " İyi bir yıl geçirdim ve Corinthians taraftarının desteğinden dolayı çok mutlu oldum. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum ve ödülümü takım arkadaşlarıma adıyorum" dedi.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:55
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310 milyonluk kriz!
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR Çadır karışmış cimbomda , hadi hayırlısı.
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Daha dur hele!
Toplam 11
Yorum
NE ALAKA? ŞAMPİYONDA OLSAK SENİ VE AZİZ BAŞKANI ARTIK İSTEMİYORUZ. KOCA FENERBAHÇENİN BÜTÜN ENERJİSİNİ YOK ETTİNİZ. ALİ KOÇ KURTULUŞUMUZDUR.
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Ters köşe! Aslan'a Fransız hoca
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Akşam Fatih Terim in evinin önündeymiş taraftarlar , yine de çare YILMAZ VURAL.
Serie A'da yılın futbolcusu eski G.Saray'lı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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