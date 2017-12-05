Serie A'da yılın futbolcusu eski G.Saray'lı

2009-2010 sezonunun 2'nci yarısında Galatasaray forması giyen Jo, 15 maçta 3 gol kaydetmiş ve performansının yeterli bulunmamasından dolayı gönderilmişti. Serie A'da yılın futbolcusu ödülünü alan Jo, " İyi bir yıl geçirdim ve Corinthians taraftarının desteğinden dolayı çok mutlu oldum. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum ve ödülümü takım arkadaşlarıma adıyorum" dedi.