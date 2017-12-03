Bütçede revizyon kabul edildi

G.SARAY'IN dün Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda 2017 yılı bütçesi revize edildi. Mali raporlarla ilgili bilgi veren yönetici İsmail Sarıkaya, "2017 bütçesinde 129 milyon 370 bin 112 lira olarak onaylanan gelirler 527 milyon 69 bin 369 lira olarak revize edildi. 129 milyon 370 bin 112 lira olan giderler de 270 milyon 236 bin 171 TL şeklinde onaylandı" dedi. Bu arada oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, "Bize inandınız ve güç verdiniz. Bu güveninizi G.Saray'ı altın çağa kavuşması için kullanacağız" dedi