 Yenge o hareketi neden yaptığını açıkladı – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Yenge o hareketi neden yaptığını açıkladı

    Yenge o hareketi neden yaptığını açıkladı

    Aytemiz Alanyaspor maçında yaptığı kafa kesme hareketiyle gündeme gelen Maicon’un eşi Ursula, çok konuşulan hareketi hakkında açıklamalarda bulundu.

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederken bir pozisyonda Maicon, yerde kalmış, acı içinde kıvranmıştı. Brezilyalı futbolcunun eşi Ursula, tribünde o pozisyona kafa kesme hareketi yapmış ve gündeme oturmuştu. Habertürk'ün haberine göre Muay Thai dövüşçüsü olan Yenge, "Oradaki pozisyonda Maicon'a yapılan sert müdahaleye çok sinirlendim ve böyle bir tepki gösterdim. Hareketi yapan futbolcunun oyundan atılması gerekirdi. Ancak yaptığım hareket Brezilya'da çok kötü bir anlam ifade etmiyor. Türkiye'de bu kadar ciddi algılandığını bilmiyordum. Yanlış anlaşıldım" dedi.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:44
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