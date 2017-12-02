 Selçuk İnan ilk kez yedek – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Selçuk İnan ilk kez yedek

    Selçuk İnan ilk kez yedek
    GALATASARAY kaptanı Selçuk İnan 2011 yılında transfer olduğu sarı-kırmızılı taktımda Beşiktaş derbsisinde bir ilk yaşacak. Selçuk, derbide yedek kalırsa 6 yıldır giydiği Galatasaray forması ile ilk kez Beşiktaş'a karşı yedek olarak maça başlayacak
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Selçuk İnan ilk kez yedek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN