Selçuk İnan ilk kez yedek

GALATASARAY kaptanı Selçuk İnan 2011 yılında transfer olduğu sarı-kırmızılı taktımda Beşiktaş derbsisinde bir ilk yaşacak. Selçuk, derbide yedek kalırsa 6 yıldır giydiği Galatasaray forması ile ilk kez Beşiktaş'a karşı yedek olarak maça başlayacak