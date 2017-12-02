İlk raunt berabere!
U21 Ligi 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen zorlu mücadelede kazanan çıkmadı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapatan siyah-beyazlılar skor üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:15
-
Dursun Özbek: 41 milyon lira faiz ödedik
Toplam 3
Yorum
aslan Başkanın dürüstlüğü saygınlığı örnek derecede ama bu sene şampiyonlukla taçlanmazsa tarih olup gider.
-
Juve’den Asamoah atağı
Toplam 2
Yorum
Gsli Bu juve tam şeytan benim fmde oyuncuya kıytırıktan süre verip sırf beleş gitmesin diye yaptığım taktiği uyguluyor
-
‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 14
Yorum
fb aziz giderse fb dünya kulübü olur.
İlk raunt berabere! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.