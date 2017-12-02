 İlk raunt berabere! – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    İlk raunt berabere!

    İlk raunt berabere!

    U21 Ligi 13. hafta mücadelesinde , 'ı konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen zorlu mücadelede kazanan çıkmadı.

    Karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapatan siyah-beyazlılar skor üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:15
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