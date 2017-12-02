 G.Saray'dan flaş derbi paylaşımı! – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    G.Saray'dan flaş derbi paylaşımı!

    G.Saray'dan flaş derbi paylaşımı!

    , Twitter hesabından Beşiktaş maçı öncesinde bir video paylaştı.

    Süper Lig 14. haftasında Beşiktaş ile bu akşam 19.30'da karşı karşıya gelecek.

    Vodafone Park'taki mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından maçla ilgili özel bir video yayınlandı.

    İşte binlerce beğeni ve paylaşım alan o video;

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:30
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