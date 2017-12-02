G.Saray'dan flaş derbi paylaşımı!
Galatasaray, Twitter hesabından Beşiktaş maçı öncesinde bir video paylaştı.
Vodafone Park'taki mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından maçla ilgili özel bir video yayınlandı.
İşte binlerce beğeni ve paylaşım alan o video;
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:30
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Sessizce geliyoruz
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST SESSİZCE GELİYOSUNDA 25. HAFTALARDA FİLAN SESSİZCE İNCE İNCE DOĞRANACAKSINIZ SUNİ ŞAMPİYON BELLİ FAZLA KASMAYIN BYE BYE FENER, BJK, BEŞİKTAŞ
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 13
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KADIKÖY BOGASI FENERİN BAŞINA KİM GELİRSE GELSİN BU ANTİFENERLİLİK KUTSAL İTİTFAKLAR BİTMEZ EN GÜZELİDE KUTSAL İTTİFAGA KARŞI ALINAN ŞANLI ŞAMPİYONLUKLAR
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Volkan: "Şampiyon olacağız"
Toplam 12
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Mahmut Sen dedin ya tamam bu sene de kesin olamazsınız :D
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