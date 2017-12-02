G.Saray taraftarları Vodafone Park'ta!
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig 14'üncü hafta mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Vodafone Park'a ulaştı.
Taksim Gezi Parkı'nda buluşan Galatasaraylı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde Vodafone Park'a geldi. Taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde stada yürüdü. Güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar stadın birçok noktasında arandı.
GALATASARAYLI TARAFTARLAR, VODAFONE PARK'A BÖYLE GELDİ...
Bu arada Galatasaraylı taraftarların yürüyüşü sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Yolun karşısında bulunan iki Beşiktaşlı taraftar formalarını Sarı-kırmızılı taraftarlara gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da 2 Beşiktaş taraftarına tezahüratlarla karşılık verdi.
Beşiktaş ile Galatasaray bu akşam saat 19.30'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:25
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Dursun Özbek: 41 milyon lira faiz ödedik
Toplam 3
Yorum
aslan Başkanın dürüstlüğü saygınlığı örnek derecede ama bu sene şampiyonlukla taçlanmazsa tarih olup gider.
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Juve’den Asamoah atağı
Toplam 2
Yorum
Gsli Bu juve tam şeytan benim fmde oyuncuya kıytırıktan süre verip sırf beleş gitmesin diye yaptığım taktiği uyguluyor
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''Saygı duyan-duyulan F.Bahçe''
Toplam 14
Yorum
fb aziz giderse fb dünya kulübü olur.
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