 G.Saray taraftarları Vodafone Park'ta! – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    G.Saray taraftarları Vodafone Park'ta!

    G.Saray taraftarları Vodafone Park'ta!

    ile arasında oynanacak olan Süper Lig 14'üncü hafta mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Vodafone Park'a ulaştı.

    Taksim Gezi Parkı'nda buluşan Galatasaraylı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde Vodafone Park'a geldi. Taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde stada yürüdü. Güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar stadın birçok noktasında arandı.

    GALATASARAYLI TARAFTARLAR, VODAFONE PARK'A BÖYLE GELDİ...


    Bu arada Galatasaraylı taraftarların yürüyüşü sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Yolun karşısında bulunan iki Beşiktaşlı taraftar formalarını Sarı-kırmızılı taraftarlara gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da 2 taraftarına tezahüratlarla karşılık verdi.

    Beşiktaş ile bu akşam saat 19.30'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:25
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