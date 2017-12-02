Flaş iddia! Türkiye'ye mi geliyor?
İtalyan basını, Milan'ın milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu satmak istediğini yazdı. Corriere dello Sport'un haberine göre Çalhanoğlu'yla ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe de var.
İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport gazetesi Milan'ın milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'yu satmak istediğini yazdı.
Geçtiğimiz yaz Bayer Leverkusen'den 22 milyon euro karşılığına Milano ekibinin yolunu tutan Hakan'ınn çıktığı 19 maçtaki 2 gol 6 asistlik performansının rağmen beklentileri karşılamadığını iddia eden gazete, milli oyuncuya talip olan kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de olduğunu öne sürdü.
Milan'ın Çalhanoğlu'nun satışı için kapıyı 24 milyon euro'dan açması ise yıldız futbolcunun Türkiye'ye transferini zora sokuyor.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:15
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Sessizce geliyoruz
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UZMAN ANALİST SESSİZCE GELİYOSUNDA 25. HAFTALARDA FİLAN SESSİZCE İNCE İNCE DOĞRANACAKSINIZ SUNİ ŞAMPİYON BELLİ FAZLA KASMAYIN BYE BYE FENER, BJK, BEŞİKTAŞ
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
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KADIKÖY BOGASI FENERİN BAŞINA KİM GELİRSE GELSİN BU ANTİFENERLİLİK KUTSAL İTİTFAKLAR BİTMEZ EN GÜZELİDE KUTSAL İTTİFAGA KARŞI ALINAN ŞANLI ŞAMPİYONLUKLAR
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Volkan: "Şampiyon olacağız"
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Mahmut Sen dedin ya tamam bu sene de kesin olamazsınız :D
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