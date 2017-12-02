 Flaş iddia! Türkiye'ye mi geliyor? – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Flaş iddia! Türkiye'ye mi geliyor?

    Flaş iddia! Türkiye'ye mi geliyor?

    İtalyan basını, Milan'ın milli futbolcu 'nu satmak istediğini yazdı. Corriere dello Sport'un haberine göre Çalhanoğlu'yla ilgilenen kulüpler arasında ve de var.

    İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport gazetesi Milan'ın milli futbolcu 'yu satmak istediğini yazdı.

    Geçtiğimiz yaz Bayer Leverkusen'den 22 milyon euro karşılığına Milano ekibinin yolunu tutan Hakan'ınn çıktığı 19 maçtaki 2 gol 6 asistlik performansının rağmen beklentileri karşılamadığını iddia eden gazete, milli oyuncuya talip olan kulüpler arasında ve 'nin de olduğunu öne sürdü.

    Milan'ın Çalhanoğlu'nun satışı için kapıyı 24 milyon euro'dan açması ise yıldız futbolcunun Türkiye'ye transferini zora sokuyor.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:15
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