Flaş iddia! Türkiye'ye mi geliyor?

İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport gazetesi Milan'ın milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'yu satmak istediğini yazdı.

Geçtiğimiz yaz Bayer Leverkusen'den 22 milyon euro karşılığına Milano ekibinin yolunu tutan Hakan'ınn çıktığı 19 maçtaki 2 gol 6 asistlik performansının rağmen beklentileri karşılamadığını iddia eden gazete, milli oyuncuya talip olan kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de olduğunu öne sürdü.

Milan'ın Çalhanoğlu'nun satışı için kapıyı 24 milyon euro'dan açması ise yıldız futbolcunun Türkiye'ye transferini zora sokuyor.