 Bugün filede de rakip Beşiktaş – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Bugün filede de rakip Beşiktaş

    Bugün filede de rakip Beşiktaş
    GALATASARAY bugün, Kadınlar Voleybol Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak. İki lokomotif ekibin mücadelesi 14.00'te Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak. İki taraf da zorlu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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