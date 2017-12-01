Süren’in korkusu Tudor

GALATASARAY'IN eski başkanlarından Faruk Süren, derbide oyunculara güvendiğini belirtirken, endişesinin İgor Tudor olduğunu söyledi. Efsane başkan, "Beşiktaş'ın hem saha hem de seyirci avantajı var. Bizim de iyi takımımız var. Baktığımızda iyi futbolcularımız olduğunu görüyorum. Ama onların idare edilmesinde endişe duyuyorum. İnşallah korktuğum başımıza gelmez. Tabii şampiyonluk da önemli ama derbileri kazanmak da önemli" yorumunu yaptı.