Rodrigues'e Premier Lig'den talip var
Newcastle manejeri Rafael Benitez'in, Galatasaraylı kanat oyuncusu Garry Rodrigues'le ilgilendiği iddia edildi.
Ocak ayına kısa bir süre kala, transfer haberlerinin sayısı da artmaya başladı. İngiltere basını, Newcastle United'ın Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues'le ilgilendiğini öne sürdü.
Premier Lig'de orta sıralarda bulunan ve ileri bölgede sorun yaşayan Newcastle United'da, menajer Rafael Benitez'in bu sorunu Garry Rodrigues'i transfer ederek çözmeye çalışacağı belirtildi.
Yesil Burun Adalari Milli Takımı'nda forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Yunanistan ekibi PAOK'tan 3,5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilmişti.
Rodrigues, geride kalan 1 yıllık süre içinde Galatasaray formasını 32 kez giyerken, 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:04
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Ekici'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
bosphorus Ekiciye sağlık ekibinin yanında kadro açılsın.. Bu gidişle onların yanından hiç ayrılmayacak gibi.
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2017’nin son derbisi Fırat Aydınus’un
Toplam 2
Yorum
kg Yanılmam istatikler fıratın Beşiktaşı ince ince doğruyacağını gösteriyor
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Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
asfdasf reklam kokan harekletler hocam
Rodrigues'e Premier Lig'den talip var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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