 Rodrigues'e Premier Lig'den talip var – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Rodrigues'e Premier Lig'den talip var

    Rodrigues'e Premier Lig'den talip var

    Newcastle manejeri Rafael Benitez'in, Galatasaraylı kanat oyuncusu 'le ilgilendiği iddia edildi.

    Ocak ayına kısa bir süre kala, transfer haberlerinin sayısı da artmaya başladı. İngiltere basını, Newcastle United'ın 'da forma giyen 'le ilgilendiğini öne sürdü.

    Premier Lig'de orta sıralarda bulunan ve ileri bölgede sorun yaşayan Newcastle United'da, menajer Rafael Benitez'in bu sorunu Garry Rodrigues'i transfer ederek çözmeye çalışacağı belirtildi.

    Yesil Burun Adalari Milli Takımı'nda forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Yunanistan ekibi PAOK'tan 3,5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilmişti.

    Rodrigues, geride kalan 1 yıllık süre içinde Galatasaray formasını 32 kez giyerken, 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:04
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