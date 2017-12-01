 Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    'un eşi o harekete açıklık getirdi

    <a href="/index/maicon?id=3e9ead86-725c-4730-b5f3-23a014207cbe" class="" rel="tag">Maicon</a>'un eşi o harekete açıklık getirdi

    'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada eşi 'a yapılan sert hareket sonrası kafa kesme işareti ile gündeme gelen , yanlış anlaşıldığını savundu.

    'ın Brezilyalı savunma oyuncusu 'un eşi , Aytemiz Alanyaspor maçında yaptığı hareket ile gündeme gelmişti. Maçı tribünden izleyen , eşi 'a yapılan sert bir faul sonrası yaptığı kafa kesme işareti nedeniyle tepki çekmişti.

    Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e konuşan Ursula, yaptığı hareketin yanlış anlaşıldığını söyledi.

    Muay Thai dövüşçüsü olduğu ortaya çıkan Ursula, konu ile ilgili "Oradaki pozisyonda Maicon'a yapılan sert müdahaleye çok sinirlendim ve böyle bir tepki gösterdim. Hareketi yapan futbolcunun oyundan atılması gerekirdi. Ancak yaptığım hareket Brezilya'da çok kötü bir anlam ifade etmiyor. Türkiye'de bu kadar ciddi algılandığını bilmiyordum. Yanlış anlaşıldım" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:27
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