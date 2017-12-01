Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada eşi Maicon'a yapılan sert hareket sonrası kafa kesme işareti ile gündeme gelen Ursula, yanlış anlaşıldığını savundu.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e konuşan Ursula, yaptığı hareketin yanlış anlaşıldığını söyledi.
Muay Thai dövüşçüsü olduğu ortaya çıkan Ursula, konu ile ilgili "Oradaki pozisyonda Maicon'a yapılan sert müdahaleye çok sinirlendim ve böyle bir tepki gösterdim. Hareketi yapan futbolcunun oyundan atılması gerekirdi. Ancak yaptığım hareket Brezilya'da çok kötü bir anlam ifade etmiyor. Türkiye'de bu kadar ciddi algılandığını bilmiyordum. Yanlış anlaşıldım" ifadelerini kullandı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:27
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 4
Yorum
DadaşFb yani Ben arfayla 2 senedir görüşüyorsunuz daha ön anlaşma ön anlaşma sağlayamadınız o zaman kalsın bence
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"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 5
Yorum
Sydney Kartallari Baskan Takimi Dunya Emeklilertakimi yaptin
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Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 4
Yorum
Gslı Rıza hoca güzel insandır..Başarılı olur yada olmaz..O Türk futbolunun rızası..Ve bizim insanımız..Değerli insan yolun açık olsun..
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