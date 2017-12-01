Maicon'dan derbi mesajı: Taraftar bize inansın!
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Maicon, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde Bein Sports Haber'e açıklamalarda bulundu.
İşte Maicon'un açıklamaları:
HEDEFİMİZ GALİBİYET
Derbilerin önemi fazla, buradan alacağınız 3 puan ekstra motivasyon sağlar, iyi bir derbi bizi bekliyor. Tabii ki de hedefimiz kazanmak.
UMARIM YİNE YENERİZ
Derbiyi kazanıp puan farkını açmak istiyoruz ancak ters bir sonuçta da her şeyin sonu olmayacak. Porto'dayken oynadığımız maçta Beşiktaş'ı yenmiştik umarım Galatasaray'la da aynı sonucu alırız.
DERBİDE DUYGULAR ÖNEMLİ
Türkiye'deki derbilerin atmosferi inanılmaz oluyor. Bu zamana kadar tek derbiye çıktım. Oynadığım en ateşli derbi Galatasaray - Fenerbahçe maçıydı. Umarım Cumartesi günü de öyle olur. Deplasman takımı olabiliriz ama o gürültü, duyguları hissedebilmek önemli.
TARAFTARA MESAJ
Beşiktaş derbisi için taraftara vereceğim mesaj bize inansınlar. Onları mutlu etmek için bu takım elinden geleni yapıyor, umarım yine devam edecek. Sezon sonu taraftarımıza şampiyonluk hediye etmek istiyoruz
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:46
-
Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 4
Yorum
DadaşFb yani Ben arfayla 2 senedir görüşüyorsunuz daha ön anlaşma ön anlaşma sağlayamadınız o zaman kalsın bence
-
"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 5
Yorum
Sydney Kartallari Baskan Takimi Dunya Emeklilertakimi yaptin
-
Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 4
Yorum
Gslı Rıza hoca güzel insandır..Başarılı olur yada olmaz..O Türk futbolunun rızası..Ve bizim insanımız..Değerli insan yolun açık olsun..
Maicon'dan derbi mesajı: Taraftar bize inansın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.