Maicon'dan derbi mesajı: Taraftar bize inansın!

İşte Maicon'un açıklamaları:

HEDEFİMİZ GALİBİYET

Derbilerin önemi fazla, buradan alacağınız 3 puan ekstra motivasyon sağlar, iyi bir derbi bizi bekliyor. Tabii ki de hedefimiz kazanmak.

UMARIM YİNE YENERİZ

Derbiyi kazanıp puan farkını açmak istiyoruz ancak ters bir sonuçta da her şeyin sonu olmayacak. Porto'dayken oynadığımız maçta Beşiktaş'ı yenmiştik umarım Galatasaray'la da aynı sonucu alırız.

DERBİDE DUYGULAR ÖNEMLİ

Türkiye'deki derbilerin atmosferi inanılmaz oluyor. Bu zamana kadar tek derbiye çıktım. Oynadığım en ateşli derbi Galatasaray - Fenerbahçe maçıydı. Umarım Cumartesi günü de öyle olur. Deplasman takımı olabiliriz ama o gürültü, duyguları hissedebilmek önemli.

TARAFTARA MESAJ

Beşiktaş derbisi için taraftara vereceğim mesaj bize inansınlar. Onları mutlu etmek için bu takım elinden geleni yapıyor, umarım yine devam edecek. Sezon sonu taraftarımıza şampiyonluk hediye etmek istiyoruz