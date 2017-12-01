 Maicon'dan derbi mesajı: Taraftar bize inansın! – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    'dan derbi mesajı: Taraftar bize inansın!

    Maicon'dan derbi mesajı: Taraftar bize inansın!

    'ın Brezilyalı yıldızı , ile oynayacakları maç öncesinde Bein Sports Haber'e açıklamalarda bulundu.

    İşte Maicon'un açıklamaları:

    HEDEFİMİZ GALİBİYET
    Derbilerin önemi fazla, buradan alacağınız 3 puan ekstra motivasyon sağlar, iyi bir derbi bizi bekliyor. Tabii ki de hedefimiz kazanmak.

    UMARIM YİNE YENERİZ
    Derbiyi kazanıp puan farkını açmak istiyoruz ancak ters bir sonuçta da her şeyin sonu olmayacak. Porto'dayken oynadığımız maçta 'ı yenmiştik umarım 'la da aynı sonucu alırız.

    DERBİDE DUYGULAR ÖNEMLİ
    Türkiye'deki derbilerin atmosferi inanılmaz oluyor. Bu zamana kadar tek derbiye çıktım. Oynadığım en ateşli derbi Galatasaray - Fenerbahçe maçıydı. Umarım Cumartesi günü de öyle olur. Deplasman takımı olabiliriz ama o gürültü, duyguları hissedebilmek önemli.

    TARAFTARA MESAJ
    Beşiktaş derbisi için taraftara vereceğim mesaj bize inansınlar. Onları mutlu etmek için bu takım elinden geleni yapıyor, umarım yine devam edecek. Sezon sonu taraftarımıza şampiyonluk hediye etmek istiyoruz

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:46
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