Galatasaraylılar Anıtkabir'de

Lise ve Galatasaray Üniversitesi yetkilileriyle Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç'ın da yer aldığı heyet, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.

Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektiren heyet üyeleri, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Deftere Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak ve Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan imza attı.







BAŞKAN ÖZBEK'TEN DERBİ YORUMU

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, törenin ardından Anıtkabir dışında yaptığı açıklamada, yarınki Beşiktaş-Galatasaray derbisinin "dostluk maçı" olmasını temenni etti.

Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da Türkiye'nin 2 güzide takımı olduğunu belirten Özbek, "Bir dostluk maçı olmasını ve seyredenlere de keyif vermesini diliyorum. 100 yıldan beri oynuyorlar. Herkesi stada bekliyoruz. Güzel bir maç olacak. Çünkü iki takım da formda. Tabii ki ben Galatasaray'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Derbi maçta stattaki yerini alacağını aktaran Özbek, "Yarın olağanüstü bir genel kurulumuz var. Onu bitirmek zorundayız. Sanırım fazla sürmeyecek. O bittikten sonra stada gideceğim." diye konuştu.

Galatasaray Lisesinin kuruluşunun 150. yıl dönümü nedeniyle ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini ifade eden Özbek, etkinliklerin 2018 yılının sonuna kadar devam edeceğini aktararak, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Atatürk'ü öncelikle ziyaret ettik. Atatürk'ün yetiştirdiği bir nesil olarak bize emanet ettiği Cumhuriyet emin ellerde. Onun vurgusunu yaptık." değerlendirmesinde bulundu.



