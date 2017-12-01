Ekstra prim yok

SARI-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisi için ekstra prim belirlemedi. Vodafone Park'tan galibiyetle dönülmesi halinde normal prim sistemi geçerli olacak. Teknik heyet ve futbolcuların da prim beklentisi taşımadığı ve kazanıp ilk yarıyı lider bitirmenin hesaplarını yaptığı ifade edildi.