Cimbom'dan sürpriz hamle: Arias!

Galatasaray, Arjantin Ligi ekiplerinden Gimnasia'da forma giyen kaleci Alexis Martin Arias için resmi teklif yaptı. Galatasaray'ın 25 yaşındaki file bekçisi için yaptığı teklifin Gimnasia yönetimine ulaştığı belirtildi.



Arjantin basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Alexis Martin Arias için resmi teklifini sundu.



Arias'in menajerinin Cuma günü Türkiye'ye giderek oyuncunun satışı için görüşmelere devam edeceği kaydedildi.







SÖZLEŞME FESİH BEDELİ 4 MİLYON DOLAR

Arjantinli kalecinin sözleşme fesih bedelinin 4 milyon dolar olduğu ancak Gimnasia'nın kaleciyi daha düşük bir bedele elinden çıkarabileceği vurgulandı.



Öte yandan 25 yaşındaki Arias'a, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl'ın da talip olduğu ifade edildi.



ALEXİS MARTİN ARİAS KİMDİR?

Kariyerine 1 Temmuz 2013'te Gimnasia'da başlayan Arias, yaklaşık 4.5 senedir bu takımda forma giyiyor. Bu sezon 9 lig maçında görev alan Arias, kalesinde 14 gol gördü.