Zafer planı hazır

GALATASARAY, sezona müthiş başlamış zorlu maç serisi başlamadan önce F.Bahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 8'e çıkarmıştı. Ancak Kanarya ile beraberlik, Trabzonspor ve Başakşehir mağlubiyetleri camiada moralleri bozmuştu. Bugüne kadar derbilerde rakibi durdurmak üzerine taktikler kuran İgor Tudor, Vodafone Park'taki Beşiktaş mücadelesi öncesi cesur kararlar aldı. Hırvat hoca, sezon başı 8'de 7 galibiyeti getiren 4-1-4-1 taktiğiyle sahaya yayılacak. Hırvat hoca oyuncularına sezon başındaki gibi hücum pres yapmaları emrini verdi. Tudor, 6 puanlık farkı korumak için beraberliğin kendilerine yettiğini ancak Vodafone Park'a kazanmaya gideceklerini söyledi. 39 yaşındaki çalıştırıcı bunu öğrencilerine ezberletiyor.



İSPAT PEŞİNDE

TUDOR, hiç derbi kazanamadı. Hırvat hoca, lider olmalarına rağmen sürekli eleştiriliyor. Tudor, Beşiktaş deplasmanında alacağı galibiyetle camiaya kendini ispat etmeyi de hedefliyor. 3 puan için hazırladığı planların üzerinden tekrar tekrar geçiyor.

Hücumcu kanatlar

Tudor, Tolga'nın sakatlığında defansif hamleye gitmeyecek Kanatlarda Feghouli, Yasin ve Rodrigues'ten 2'si yer alacak

BAŞAKŞEHİR'e karşı 4-4-2 oynayan ancak kanatlarda Ndiaye ve Tolga'ya forma verdiği için hücumda zorlanan İgor Tudor, Beşiktaş maçında bu defansif hamlesinden vazgeçti. Hırvat çalıştırıcı, Beşiktaş'a karşı orjinal kanatları kullanacak. Cezası biten Sofiane Feghouli, formda Yasin ve Rodrigues'ten 2'si sahada olacak. Diğeri 'hamle oyuncusu' olacak



GALATASARAY, derbi kazanmayı unuttu. Sarı-kırmızılılar son olarak 24 Mayıs 2015'te Beşiktaş'ı yenmişti. O tarihten bu yana oynadığı 9 büyük maçta galibiyet göremedi.



Cenk'e adam adama

Tudor, derbide alan savunması düşünüyor. Sadece sezonun flaş ismi Cenk Tosun yakın markajda olacak

ASLAN'da teknik direktör İgor Tudor, Beşiktaş karşısında takımına alan savunması yaptıracak. Hırvat çalıştırıcıyı endişelendiren isim Cenk Tosun. Alan savunması sırasında Cenk'in gözden kaçması halinde formda yıldızın kendilerini kolay avlayacağını düşünen Tudor, Kartal'ın forvetine özel önlem alacak. Maicon'un savunmayı toparlayacağı, Serdar Aziz'in ise Cenk'ten sorumlu olması bekleniyor.



DERBi SIKINTISI

ASLAN son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor. En son 2014-15 sezonunun 16. haftasında Beşiktaş'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yenmişti. O tarihten beri F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı 5 maçta 3 kez yenildi, 2 karşılaşma berabere bitti.



SOLU BİTİRECEK

İGOR Tudor derbide Beşiktaş'ı rakibin sol kanadından çökertmeyi hedefliyor. Adriano-Tosic arasına atılacak paslarla Kartal'ın savunma hattını delmeyi düşünen Hırvat çalıştırıcı idmanlarda da bu ters topları çalıştırıyor



Emrah göze girdi

CİMBOM'un Sivas Bld'yi 5-1 yendiği kupa maçında oynayan Emrah Başsan ve Sinan Gümüş, teknik direktör İgor Tudor'un gözüne girdi. Özellikle Emrah'ın bundan sonra rotasyonda daha fazla şans bulabileceği öğrenildi. Belhanda'yı yedekleyecek.



Fransızların en iyisi Bafetimbi Gomis

CİMBOM'un forveti Bafetimbi Gomis bu sezon 13 gol, 3 asistle oynuyor. 16 gole direkt etki etti. Avrupa'da oynayan Fransızlar arasında ondan daha iyisi yok. Gomis'i Fekir, Thauvin ve Lacazette takip ediyor



Aralık'ta önde

GALATASARAY ile Beşiktaş, Aralık ayında 15 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu derbilerde ezeli rakibine 7-6'lık üstünlük kurdu. 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Cimbom'un 39 golüne, Kartal 18 golle cevap verdi. Aralık'ta oynanan maçların 4'ü 1-0'lık sonuçla tamamlandı.



Salıncak sistemi

TUDOR, Beşiktaş'tan puan almak istiyorsa Galatasaray oyunun boyunu uzatarak oynamamalı. Fatih Terim döneminde Galatasaray, Beşiktaş'a hiç kaybetmedi. Çünkü Beşiktaş'a geniş alan vermedi. Galatasaray, 4-5-1 gibi oynamalı. Tek kanatta Rodrigues'i kullanmalı. Selçuk'u Fernando'nun yanına monte edip Belhanda'yı sola çekmeli. Gomis'in arkasına da forvetle orta alan arasında salıncak vazifesi yapacak Ndiaye görev üstlenmeli. Çünkü Beşiktaş geniş alan bulduğunda müthiş bir pas trafiğiyle rakipleri çökertiyor. Akhisar ve Malatya'nın oyun anlayışları derbide Tudor'a rol model olmalı



Mini yorum Levent Tüzemen