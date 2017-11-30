Zafer planı hazır
İgor Tudor Beşiktaş maçı öncesi hırslı. Vodafone Park deplasmanına 1 puana değil zafere gidiyor
GALATASARAY, sezona müthiş başlamış zorlu maç serisi başlamadan önce F.Bahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 8'e çıkarmıştı. Ancak Kanarya ile beraberlik, Trabzonspor ve Başakşehir mağlubiyetleri camiada moralleri bozmuştu. Bugüne kadar derbilerde rakibi durdurmak üzerine taktikler kuran İgor Tudor, Vodafone Park'taki Beşiktaş mücadelesi öncesi cesur kararlar aldı. Hırvat hoca, sezon başı 8'de 7 galibiyeti getiren 4-1-4-1 taktiğiyle sahaya yayılacak. Hırvat hoca oyuncularına sezon başındaki gibi hücum pres yapmaları emrini verdi. Tudor, 6 puanlık farkı korumak için beraberliğin kendilerine yettiğini ancak Vodafone Park'a kazanmaya gideceklerini söyledi. 39 yaşındaki çalıştırıcı bunu öğrencilerine ezberletiyor.
İSPAT PEŞİNDE
TUDOR, hiç derbi kazanamadı. Hırvat hoca, lider olmalarına rağmen sürekli eleştiriliyor. Tudor, Beşiktaş deplasmanında alacağı galibiyetle camiaya kendini ispat etmeyi de hedefliyor. 3 puan için hazırladığı planların üzerinden tekrar tekrar geçiyor.
Hücumcu kanatlar
Tudor, Tolga'nın sakatlığında defansif hamleye gitmeyecek Kanatlarda Feghouli, Yasin ve Rodrigues'ten 2'si yer alacak
BAŞAKŞEHİR'e karşı 4-4-2 oynayan ancak kanatlarda Ndiaye ve Tolga'ya forma verdiği için hücumda zorlanan İgor Tudor, Beşiktaş maçında bu defansif hamlesinden vazgeçti. Hırvat çalıştırıcı, Beşiktaş'a karşı orjinal kanatları kullanacak. Cezası biten Sofiane Feghouli, formda Yasin ve Rodrigues'ten 2'si sahada olacak. Diğeri 'hamle oyuncusu' olacak
GALATASARAY, derbi kazanmayı unuttu. Sarı-kırmızılılar son olarak 24 Mayıs 2015'te Beşiktaş'ı yenmişti. O tarihten bu yana oynadığı 9 büyük maçta galibiyet göremedi.
Cenk'e adam adama
Tudor, derbide alan savunması düşünüyor. Sadece sezonun flaş ismi Cenk Tosun yakın markajda olacak
ASLAN'da teknik direktör İgor Tudor, Beşiktaş karşısında takımına alan savunması yaptıracak. Hırvat çalıştırıcıyı endişelendiren isim Cenk Tosun. Alan savunması sırasında Cenk'in gözden kaçması halinde formda yıldızın kendilerini kolay avlayacağını düşünen Tudor, Kartal'ın forvetine özel önlem alacak. Maicon'un savunmayı toparlayacağı, Serdar Aziz'in ise Cenk'ten sorumlu olması bekleniyor.
DERBi SIKINTISI
ASLAN son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor. En son 2014-15 sezonunun 16. haftasında Beşiktaş'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yenmişti. O tarihten beri F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı 5 maçta 3 kez yenildi, 2 karşılaşma berabere bitti.
SOLU BİTİRECEK
İGOR Tudor derbide Beşiktaş'ı rakibin sol kanadından çökertmeyi hedefliyor. Adriano-Tosic arasına atılacak paslarla Kartal'ın savunma hattını delmeyi düşünen Hırvat çalıştırıcı idmanlarda da bu ters topları çalıştırıyor
Emrah göze girdi
CİMBOM'un Sivas Bld'yi 5-1 yendiği kupa maçında oynayan Emrah Başsan ve Sinan Gümüş, teknik direktör İgor Tudor'un gözüne girdi. Özellikle Emrah'ın bundan sonra rotasyonda daha fazla şans bulabileceği öğrenildi. Belhanda'yı yedekleyecek.
Fransızların en iyisi Bafetimbi Gomis
CİMBOM'un forveti Bafetimbi Gomis bu sezon 13 gol, 3 asistle oynuyor. 16 gole direkt etki etti. Avrupa'da oynayan Fransızlar arasında ondan daha iyisi yok. Gomis'i Fekir, Thauvin ve Lacazette takip ediyor
Aralık'ta önde
GALATASARAY ile Beşiktaş, Aralık ayında 15 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu derbilerde ezeli rakibine 7-6'lık üstünlük kurdu. 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Cimbom'un 39 golüne, Kartal 18 golle cevap verdi. Aralık'ta oynanan maçların 4'ü 1-0'lık sonuçla tamamlandı.
Salıncak sistemi
TUDOR, Beşiktaş'tan puan almak istiyorsa Galatasaray oyunun boyunu uzatarak oynamamalı. Fatih Terim döneminde Galatasaray, Beşiktaş'a hiç kaybetmedi. Çünkü Beşiktaş'a geniş alan vermedi. Galatasaray, 4-5-1 gibi oynamalı. Tek kanatta Rodrigues'i kullanmalı. Selçuk'u Fernando'nun yanına monte edip Belhanda'yı sola çekmeli. Gomis'in arkasına da forvetle orta alan arasında salıncak vazifesi yapacak Ndiaye görev üstlenmeli. Çünkü Beşiktaş geniş alan bulduğunda müthiş bir pas trafiğiyle rakipleri çökertiyor. Akhisar ve Malatya'nın oyun anlayışları derbide Tudor'a rol model olmalı
Mini yorum Levent Tüzemen
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:32
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Hava atmıyor
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı kemal bey en güzel yorumu yapmışsın. sayın trabzonlu yazarlarımız eksiklikleri zamanında göremiyormu işleri ne?
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 21
Yorum
Hayasa Adamsin Onur Adam!! 2010-2011 UNUTMA UNUTTURMA okadar!!!!!! Bize heryer TRABZON
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 4
Yorum
Kronik Hee tamam o zaman Mehmet Ekiciyse sorun yok, alıştık artık(!)
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