Vodafone Park’ta ikinci G.Saray derbisi
Beşiktaş, cumartesi günü Galatasaray ile Vodafone Park'ta ikinci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce geçtiğimiz sezon bu statta oynanan maç 2-2 beraberlikle sona ermişti.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:42
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 5
Yorum
tarafsız Adamın en dibisin onur..Herkes hak ettiğini er geç bulacaktır...Doğru bildiğin yolda yürü korkusuzca....
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 5
Yorum
KESKİNKALE Bir şehri karşısına alacak kadar terbiyesiz adam, sen kimsin be alt tarafı sünepe bir kaleci taklidi yapan ts kandırmış basiretsiz kişisin
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 3
Yorum
Cenk Pişman olma delikanlı ol.yaparken delikanlıydın şemsiye girince pişman oldum abi.Türk adaletine tebrikler istendimi adalet sağlanıyormuş
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