 Vodafone Park’ta ikinci G.Saray derbisi – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    ’ta ikinci G.Saray derbisi

    Vodafone Park’ta ikinci G.Saray derbisi

    Beşiktaş, cumartesi günü Galatasaray ile 'ta ikinci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce geçtiğimiz sezon bu statta oynanan maç 2-2 beraberlikle sona ermişti.

    Nisan 2016'da hizmete giren Beşiktaş'ın evi , ikinci kez Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü siyah-beyazlılar, evinde sarı-kırmızılılar ile mücadele edecek. İki takım daha önce Vodafone Park'ta 2016-2017 sezonunun 5. haftasında karşı karşıya geldi. Bu maçta ilk yarı 2-0 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarıda Beşiktaş 2 gol bulmuş ve mücadele beraberlikle sonuçlanmıştı.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:42
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