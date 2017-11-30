Süren'den Tudor yorumu: Bir orkestra düşünün...
1996'da Terim'in arkasında duran Faruk Süren, Galatasaray ve Tudor hakkında açıklamalarda bulundu. Süren; “Bir orkestra düşünün; Tudor iyi bir keman öğretmeni olabilir ama Tudor’dan asla orkestra şefi olmaz. Oyunu okumada yetersiz. Ben beğenmiyorum ama alternatifi yok. Dursun Başkan arkasında durarak doğru yapıyor.”
BEŞİKTAŞ'A KAYBEDEBİLİR!
İşte Süren'in SABAH'a açıklamaları: "Galatasaray skorbord kulübü değil. Maç sonuçları teknik direktörün geleceğini belirlememeli. Galatasaray derbide Beşiktaş'a kaybedebilir ama şampiyon olmak önemli. Dursun Başkan sezon başında Östersunds maçlarından sonra Tudor'un arkasında durdu, iyi de yaptı. Demek ki, ona inanıyor." Süren sözlerine şöyle devam etti: "Bu görüşümden Tudor'u beğendiğim anlamı çıkmasın. Takımı iyi çalıştırıyor, iyi kondisyon yüklüyor ama analiz ve oyunu okumada yetersiz. Kilit maçların hiçbirini kazanamadı. Evinde iki maçta 10 gol yemiş Trabzonspor'a karşı pozisyona giremedi. Bir orkestra düşünün; Tudor iyi bir keman öğretmeni olabilir ama Tudor'dan asla orkestra şefi olmaz."
DERE GEÇİLİRKEN AT DEĞİŞTİRİLMEZ
Faruk Süren, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ise şu tavsiyelerde bulundu: "Tudor'un alternatifi yok. Eldeki malzemeden faydalanmak gerek. Dereyi geçerken at değiştirilmez. Madem Dursun Başkan onunla yola çıkmış, hocanın arkasında durmaya devam etmeli. Sadece hocanın arkasında durmak yetmez, Igor Tudor'un zafiyetlerini en aza indirgeyecek kombinasyonu da bulmalı. Benim gördüğüm kadarıyla antrenör Ayhan (Akman) Igor Tudor'a yardımcı olamıyor. Daha fazla yardımcı olacak birinin teknik heyete kazandırılması düşünülebilir."
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:07
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Özyalçın: "Basını karşına almak, ateşle oynamak demektir"
Toplam 3
Yorum
gs sayin özyalcin gs da yönetici oldugunu unutmusa benzer,ne yani lig basladi basliyali basin g,saraya küfür ve hakaret ediyor körmüsün sagirmi
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Özyalçın: "Basını karşına almak, ateşle oynamak demektir"
Toplam 3
Yorum
gs sayin özyalcin gs da yönetici oldugunu unutmusa benzer,ne yani lig basladi basliyali basin g,saraya küfür ve hakaret ediyor körmüsün sagirmi
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Valverde'den Arda Turan açıklaması
Toplam 6
Yorum
gaysaray ne cü.üme lan yetti be arda ne saniyorsunuz vatani milletimi kurtaracak o kendini kurtarsin
Süren'den Tudor yorumu: Bir orkestra düşünün... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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