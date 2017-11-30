Süren'den Tudor yorumu: Bir orkestra düşünün...

1996'da Terim'in arkasında duran Faruk Süren, Galatasaray ve Tudor hakkında açıklamalarda bulundu. Süren; “Bir orkestra düşünün; Tudor iyi bir keman öğretmeni olabilir ama Tudor’dan asla orkestra şefi olmaz. Oyunu okumada yetersiz. Ben beğenmiyorum ama alternatifi yok. Dursun Başkan arkasında durarak doğru yapıyor.”

Galatasaray 1996-97 sezonu başında Ali Sami Yen'de Fenerbahçe'ye 4-0 yenildiğinde Fatih Terim'in arkasında duran, bir sonraki sezon zirvenin 9 puan gerisine düştüğünde hocasına desteğe devam eden dönemin başkanı Faruk Süren'in ödülü 4 sene üst üste şampiyonluk ve UEFA Kupası olmuştu. Süren'e 5-1'lik Başakşehir yenilgisinden sonra koltuğu sallanmaya başlayan teknik direktör Tudor'un durumunu ve Dursun Özbek'in izlemesi gereken yol haritasını sorduk.



BEŞİKTAŞ'A KAYBEDEBİLİR!

İşte Süren'in SABAH'a açıklamaları: "Galatasaray skorbord kulübü değil. Maç sonuçları teknik direktörün geleceğini belirlememeli. Galatasaray derbide Beşiktaş'a kaybedebilir ama şampiyon olmak önemli. Dursun Başkan sezon başında Östersunds maçlarından sonra Tudor'un arkasında durdu, iyi de yaptı. Demek ki, ona inanıyor." Süren sözlerine şöyle devam etti: "Bu görüşümden Tudor'u beğendiğim anlamı çıkmasın. Takımı iyi çalıştırıyor, iyi kondisyon yüklüyor ama analiz ve oyunu okumada yetersiz. Kilit maçların hiçbirini kazanamadı. Evinde iki maçta 10 gol yemiş Trabzonspor'a karşı pozisyona giremedi. Bir orkestra düşünün; Tudor iyi bir keman öğretmeni olabilir ama Tudor'dan asla orkestra şefi olmaz."



DERE GEÇİLİRKEN AT DEĞİŞTİRİLMEZ

Faruk Süren, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ise şu tavsiyelerde bulundu: "Tudor'un alternatifi yok. Eldeki malzemeden faydalanmak gerek. Dereyi geçerken at değiştirilmez. Madem Dursun Başkan onunla yola çıkmış, hocanın arkasında durmaya devam etmeli. Sadece hocanın arkasında durmak yetmez, Igor Tudor'un zafiyetlerini en aza indirgeyecek kombinasyonu da bulmalı. Benim gördüğüm kadarıyla antrenör Ayhan (Akman) Igor Tudor'a yardımcı olamıyor. Daha fazla yardımcı olacak birinin teknik heyete kazandırılması düşünülebilir."