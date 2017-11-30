Gümüş gerçeği ortaya çıktı

Sivas Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında attığı golün ardından kulübeye doğru imalı bir bakış atan Sinan'ın hareketi, "Tudor'a mesaj mı gönderdi?" yorumlarını da beraberinde getirmişti. Ancak sarı-kırmızılı futbolcunun maksadı ortaya çıktı. Genç futbolcunun, kendisine destek vermek için Türkiye'ye gelen kardeşine baktığı ve işaretleştiği belirtildi.