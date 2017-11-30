Gümüş gerçeği ortaya çıktı
Sivas Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında attığı golün ardından kulübeye doğru imalı bir bakış atan Sinan'ın hareketi, "Tudor'a mesaj mı gönderdi?" yorumlarını da beraberinde getirmişti ama gerçek çok farklı...
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:22
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Fener demir gibi
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST SÜT KUPASI HAYIRLI OLSUN
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 25
Yorum
tutkun61 Kendi içlerinde bir açıklama olmuş kimse sivasın bu açıklamasını umursamıyor şuan.
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Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 5
Yorum
Mert 06 emre kardeşim dikkatli bakarsan beşiktaşın artıları daha çok o manada galip gelir demek istedim iyi analiz et iki takımı anlarsın
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