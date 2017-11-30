 Gümüş gerçeği ortaya çıktı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Gümüş gerçeği ortaya çıktı

    Gümüş gerçeği ortaya çıktı

    Sivas Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında attığı golün ardından kulübeye doğru imalı bir bakış atan Sinan'ın hareketi, "Tudor'a mesaj mı gönderdi?" yorumlarını da beraberinde getirmişti ama gerçek çok farklı...

    Sivas Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında attığı golün ardından kulübeye doğru imalı bir bakış atan Sinan'ın hareketi, "Tudor'a mesaj mı gönderdi?" yorumlarını da beraberinde getirmişti. Ancak sarı-kırmızılı futbolcunun maksadı ortaya çıktı. Genç futbolcunun, kendisine destek vermek için Türkiye'ye gelen kardeşine baktığı ve işaretleştiği belirtildi.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gümüş gerçeği ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN