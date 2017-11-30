 G.Saray'dan sürpriz hamle! Anlaşma sağlandı... – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    G.Saray'dan sürpriz hamle! Anlaşma sağlandı...

    G.Saray'dan sürpriz hamle! Anlaşma sağlandı...

    devre arasında sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    Sarı-kırmızılıların uzun süredir takip ettiği İran'ın Saipa takımında ve U17 İran Milli Takımı'nda forma giyen 'in transferini bitirmeye çok yaklaştı.

    Oyuncunun menajeri sosyal medya hesabından, genç futbolcunun ile büyük ölçüde anlaştığını duyurdu.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:08
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