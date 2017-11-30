G.Saray'dan sürpriz hamle! Anlaşma sağlandı...
Galatasaray devre arasında sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların uzun süredir takip ettiği İran'ın Saipa takımında ve U17 İran Milli Takımı'nda forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'in transferini bitirmeye çok yaklaştı.
Oyuncunun menajeri sosyal medya hesabından, genç futbolcunun Galatasaray ile büyük ölçüde anlaştığını duyurdu.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:08
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Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu
Toplam 2
Yorum
06 emre Galatasaray hatırlatır ona sıkıntı yok :D
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 17
Yorum
61ci R.O.K. gitti diye sevindik. Şimdi de O.R.K. çıktı başımıza. erken sevinmişiz. bu daha beter mide bulandırıcı.
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Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor
Toplam 6
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Murat Bu hakem verildiğine göre demek ki Beşiktaş'ın derbiyi kazanması istenmiyor kısa ve net :)
G.Saray'dan sürpriz hamle! Anlaşma sağlandı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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