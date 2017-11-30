G.Saray'dan sürpriz hamle! Anlaşma sağlandı...

Sarı-kırmızılıların uzun süredir takip ettiği İran'ın Saipa takımında ve U17 İran Milli Takımı'nda forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'in transferini bitirmeye çok yaklaştı.



Oyuncunun menajeri sosyal medya hesabından, genç futbolcunun Galatasaray ile büyük ölçüde anlaştığını duyurdu.