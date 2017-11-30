 G.Saray’da 8 farklı ismin ilk Beşiktaş maçı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    G.Saray’da 8 farklı ismin ilk Beşiktaş maçı

    G.Saray’da 8 farklı ismin ilk Beşiktaş maçı

    Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor’un görev vermesi halinde Carrasco, Feghouli, Fernando, Ndiaye, Mariano, Maicon, Gomis ve Belhanda ilk kez Beşiktaş'a karşı oynayacak.

    Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Galatasaray'da birçok isim forma şansı bulmaları halinde bu derbi heyecanını ilk kez yaşayacak. Sarı-kırmızılılar, bu sezon kadrosuna 10 futbolcu dahil etmişti. Siyah-beyazlılar ile zirve yarışında önemli bir maça çıkacak Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor'un görev vermesi halinde 8 futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanını yaşayacak. Yeni transferlerden Denayer, daha önce de sarı-kırmızılılarda forma giydiği için Beşiktaş derbisi oynamıştı. Iasmin Latovlevici de sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

    Carrasco, Feghouli, Fernando, Ndiaye, Mariano, Maicon, Gomis ve Belhanda ise Tudor'un şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlılara karşı oynayacak.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:42
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