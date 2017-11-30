G.Saray’da 8 farklı ismin ilk Beşiktaş maçı
Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor’un görev vermesi halinde Carrasco, Feghouli, Fernando, Ndiaye, Mariano, Maicon, Gomis ve Belhanda ilk kez Beşiktaş'a karşı oynayacak.
Carrasco, Feghouli, Fernando, Ndiaye, Mariano, Maicon, Gomis ve Belhanda ise Tudor'un şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlılara karşı oynayacak.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:42
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 5
Yorum
tarafsız Adamın en dibisin onur..Herkes hak ettiğini er geç bulacaktır...Doğru bildiğin yolda yürü korkusuzca....
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 5
Yorum
KESKİNKALE Bir şehri karşısına alacak kadar terbiyesiz adam, sen kimsin be alt tarafı sünepe bir kaleci taklidi yapan ts kandırmış basiretsiz kişisin
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 3
Yorum
Cenk Pişman olma delikanlı ol.yaparken delikanlıydın şemsiye girince pişman oldum abi.Türk adaletine tebrikler istendimi adalet sağlanıyormuş
G.Saray’da 8 farklı ismin ilk Beşiktaş maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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