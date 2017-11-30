Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor
FIFA Kokartlı hakemlerden Fırat Aydınus, Süper Lig’de 7. kez Beşiktaş - Galatasaray derbisi yönetecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 4’e 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
Fırat Aydınus, iki takım arasında oynanan derbide 7. kez düdük çalacak. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, sahadan 4 kez galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise rakibini 1 kez mağlup etti. 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
SON DERBİ TAMAMLANMADI
Aydınus, en son Beşiktaş - Galatasaray derbisini 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yönetti. Bu karşılaşma 93. dakikada siyah-beyazlı taraftarların neden olduğu olaylardan dolayı tatil edilmiş, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da 3-0 sarı-kırmızılıların lehine sonuçlandırılmıştı.
Fırat Aydınsus'un yönettiği Beşiktaş - Galatasaray müsabakalarının sonuçları şöyle:
22.09.2013 - Beşiktaş: 0 -Galatasaray: 3 (Hükmen)
26.02.2012 - Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
21.02.2010 - Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1
03.03.2007 - Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1
07.05.2006 - Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 2
05.03.2005 - Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:44
-
Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 5
Yorum
tarafsız Adamın en dibisin onur..Herkes hak ettiğini er geç bulacaktır...Doğru bildiğin yolda yürü korkusuzca....
-
Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 5
Yorum
KESKİNKALE Bir şehri karşısına alacak kadar terbiyesiz adam, sen kimsin be alt tarafı sünepe bir kaleci taklidi yapan ts kandırmış basiretsiz kişisin
-
Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 3
Yorum
Cenk Pişman olma delikanlı ol.yaparken delikanlıydın şemsiye girince pişman oldum abi.Türk adaletine tebrikler istendimi adalet sağlanıyormuş
Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.