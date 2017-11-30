Fırat Aydınus'un derbi karnesi

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 25 derbide düdük çaldı.

İstanbul bölgesi hakemi 1973 doğumlu Aydınus, son olarak geçen sezonun 30. haftasında 1-1 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev aldı.

Aydınus, daha önce 6 kez Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda görevlendirildi. Aydınus'un düdük çaldığı maçların 4'ünü Galatasaray, birini Beşiktaş kazandı, bir karşılaşma ise berabere bitti.

Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 gol atarken, Beşiktaş rakibine 7 golle karşılık verdi.

Tecrübeli hakem, iki takım arasındaki maçlarda 2 kez kırmızı, 30 kez de sarı kartına başvurdu. Fırat Aydınus, Galatasaraylı futbolculara 2 kırmızı, 13 sarı kart gösterirken, siyah-beyazlı oyunculara ise 17 sarı kart çıkardı.



OLAYLI DERBİYİ YÖNETTİ

Fırat Aydınus'un yönettiği son Beşiktaş-Galatasaray derbisi olaylı geçti.

Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, siyah-beyazlı taraftarlar son dakikalarda sahaya girmişti. Bunun üzerine Aydınus, maçın tatil edilmesine karar vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu da Galatasaray'ı hükmen 3-0 galip ilan etmişti.





2013'TEN

Beşiktaş, Fırat Aydınus'un yönettiği son 10 resmi maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Siyah-beyazlı takım, bu süreçte tek galibiyetini 2012-2013 sezonunda 2-0'lık skorla Orduspor karşısında elde etti. Beşiktaş, 27 Nisan 2013'te oynanan bu maçtan sonra Aydınus yönetiminde kazanamadı.



AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ DERBİLER



Fırat Aydınus'un yönettiği derbi maçlar şöyle:



SEZON MAÇ SONUÇ

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2004-2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-1

2004-2005 Galatasaray-Beşiktaş 1-0

2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2

2005-2006 Beşiktaş-Galatasaray 1-2

2006-2007 Beşiktaş-Galatasaray 2-1

2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 (Türkiye Kupası yarı final)

2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1

2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 (TFF Süper Kupa)

2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0

2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (Türkiye Kupası çeyrek final)

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0

2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

2009-2010 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0

2009-2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1

2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2

2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2

2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1

2011-2012 Galatasaray-Beşiktaş 3-2

2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 (Süper Final)

2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 (Süper Final)

2013-2014 Beşiktaş-Galatasaray 0-3 (Hükmen)

2014-2015 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-0

2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1

2016-2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1

2016-2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1