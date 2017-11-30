 Fırat Aydınus'un derbi karnesi – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    'un derbi karnesi

    Fırat Aydınus'un derbi karnesi

    Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak maça atanan hakem , kariyerindeki 26. derbiyi yönetecek.

    Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 25 derbide düdük çaldı.

    İstanbul bölgesi hakemi 1973 doğumlu Aydınus, son olarak geçen sezonun 30. haftasında 1-1 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev aldı.

    Aydınus, daha önce 6 kez Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda görevlendirildi. Aydınus'un düdük çaldığı maçların 4'ünü Galatasaray, birini Beşiktaş kazandı, bir karşılaşma ise berabere bitti.

    Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 gol atarken, Beşiktaş rakibine 7 golle karşılık verdi.

    Tecrübeli hakem, iki takım arasındaki maçlarda 2 kez kırmızı, 30 kez de sarı kartına başvurdu. , Galatasaraylı futbolculara 2 kırmızı, 13 sarı kart gösterirken, siyah-beyazlı oyunculara ise 17 sarı kart çıkardı.

    OLAYLI DERBİYİ YÖNETTİ
    Fırat Aydınus'un yönettiği son Beşiktaş-Galatasaray derbisi olaylı geçti.

    Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, siyah-beyazlı taraftarlar son dakikalarda sahaya girmişti. Bunun üzerine Aydınus, maçın tatil edilmesine karar vermişti.

    Türkiye Futbol Federasyonu da Galatasaray'ı hükmen 3-0 galip ilan etmişti.



    BEŞİKTAŞ, 2013'TEN BU YANA KAZANAMIYOR
    Beşiktaş, Fırat Aydınus'un yönettiği son 10 resmi maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

    Siyah-beyazlı takım, bu süreçte tek galibiyetini 2012-2013 sezonunda 2-0'lık skorla Orduspor karşısında elde etti. Beşiktaş, 27 Nisan 2013'te oynanan bu maçtan sonra Aydınus yönetiminde kazanamadı.

    AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ DERBİLER

    Fırat Aydınus'un yönettiği derbi maçlar şöyle:

    SEZON MAÇ SONUÇ

    ------------------------------------------------------------------------

    2004-2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-1

    2004-2005 Galatasaray-Beşiktaş 1-0

    2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2

    2005-2006 Beşiktaş-Galatasaray 1-2

    2006-2007 Beşiktaş-Galatasaray 2-1

    2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 (Türkiye Kupası yarı final)

    2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1

    2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 (TFF Süper Kupa)

    2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0

    2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (Türkiye Kupası çeyrek final)

    2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0

    2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

    2009-2010 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0

    2009-2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1

    2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2

    2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2

    2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1

    2011-2012 Galatasaray-Beşiktaş 3-2

    2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 (Süper Final)

    2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 (Süper Final)

    2013-2014 Beşiktaş-Galatasaray 0-3 (Hükmen)

    2014-2015 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-0

    2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1

    2016-2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1

    2016-2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:53
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