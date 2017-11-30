Fırat Aydınus'un derbi karnesi
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak maça atanan hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 26. derbiyi yönetecek.
Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 25 derbide düdük çaldı.
İstanbul bölgesi hakemi 1973 doğumlu Aydınus, son olarak geçen sezonun 30. haftasında 1-1 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev aldı.
Aydınus, daha önce 6 kez Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda görevlendirildi. Aydınus'un düdük çaldığı maçların 4'ünü Galatasaray, birini Beşiktaş kazandı, bir karşılaşma ise berabere bitti.
Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 gol atarken, Beşiktaş rakibine 7 golle karşılık verdi.
Tecrübeli hakem, iki takım arasındaki maçlarda 2 kez kırmızı, 30 kez de sarı kartına başvurdu. Fırat Aydınus, Galatasaraylı futbolculara 2 kırmızı, 13 sarı kart gösterirken, siyah-beyazlı oyunculara ise 17 sarı kart çıkardı.
OLAYLI DERBİYİ YÖNETTİ
Fırat Aydınus'un yönettiği son Beşiktaş-Galatasaray derbisi olaylı geçti.
Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, siyah-beyazlı taraftarlar son dakikalarda sahaya girmişti. Bunun üzerine Aydınus, maçın tatil edilmesine karar vermişti.
Türkiye Futbol Federasyonu da Galatasaray'ı hükmen 3-0 galip ilan etmişti.
BEŞİKTAŞ, 2013'TEN BU YANA KAZANAMIYOR
Beşiktaş, Fırat Aydınus'un yönettiği son 10 resmi maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Siyah-beyazlı takım, bu süreçte tek galibiyetini 2012-2013 sezonunda 2-0'lık skorla Orduspor karşısında elde etti. Beşiktaş, 27 Nisan 2013'te oynanan bu maçtan sonra Aydınus yönetiminde kazanamadı.
AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ DERBİLER
Fırat Aydınus'un yönettiği derbi maçlar şöyle:
SEZON MAÇ SONUÇ
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2004-2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-1
2004-2005 Galatasaray-Beşiktaş 1-0
2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2
2005-2006 Beşiktaş-Galatasaray 1-2
2006-2007 Beşiktaş-Galatasaray 2-1
2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 (Türkiye Kupası yarı final)
2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1
2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 (TFF Süper Kupa)
2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0
2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (Türkiye Kupası çeyrek final)
2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0
2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
2009-2010 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0
2009-2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1
2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2
2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2
2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1
2011-2012 Galatasaray-Beşiktaş 3-2
2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 (Süper Final)
2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 (Süper Final)
2013-2014 Beşiktaş-Galatasaray 0-3 (Hükmen)
2014-2015 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-0
2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1
2016-2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1
2016-2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:53
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 5
Yorum
tarafsız Adamın en dibisin onur..Herkes hak ettiğini er geç bulacaktır...Doğru bildiğin yolda yürü korkusuzca....
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 5
Yorum
KESKİNKALE Bir şehri karşısına alacak kadar terbiyesiz adam, sen kimsin be alt tarafı sünepe bir kaleci taklidi yapan ts kandırmış basiretsiz kişisin
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 3
Yorum
Cenk Pişman olma delikanlı ol.yaparken delikanlıydın şemsiye girince pişman oldum abi.Türk adaletine tebrikler istendimi adalet sağlanıyormuş
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