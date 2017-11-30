Dursun Özbek'ten GSYİAD'a ziyaret
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek Olağanüstü Mali Genel Kurul öncesinde 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'ne (GSYİAD) ziyarette bulundu.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Dursun Özbek'in yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin de katıldı.
Toplantıda kulübün mali durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Bir aile içinde yenen yemekle Galatasaray'ın güncel konuları ile sorunları tartışılıp, sohbetler ediliyor ve çok keyifli bir ortam oluşuyor. Olağanüstü Mali Genel Kurul öncesi Başkan Metin Öztürk davet etti, ben de geldim. Özellikle Genel Kurul gündemi ile alakalı konuda sohbet etme fırsatı buldum. Son derece keyifli ve yararlı bir akşam geçirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk ise başkan Dursun Özbek'e derneğin organizasyonuna katılmasından ötürü teşekkür etti.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:11
-
Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu
Toplam 2
Yorum
06 emre Galatasaray hatırlatır ona sıkıntı yok :D
-
Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 17
Yorum
61ci R.O.K. gitti diye sevindik. Şimdi de O.R.K. çıktı başımıza. erken sevinmişiz. bu daha beter mide bulandırıcı.
-
Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor
Toplam 6
Yorum
Murat Bu hakem verildiğine göre demek ki Beşiktaş'ın derbiyi kazanması istenmiyor kısa ve net :)
Dursun Özbek'ten GSYİAD'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.