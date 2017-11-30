Dursun Özbek'ten GSYİAD'a ziyaret

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Dursun Özbek'in yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin de katıldı.

Toplantıda kulübün mali durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Bir aile içinde yenen yemekle Galatasaray'ın güncel konuları ile sorunları tartışılıp, sohbetler ediliyor ve çok keyifli bir ortam oluşuyor. Olağanüstü Mali Genel Kurul öncesi Başkan Metin Öztürk davet etti, ben de geldim. Özellikle Genel Kurul gündemi ile alakalı konuda sohbet etme fırsatı buldum. Son derece keyifli ve yararlı bir akşam geçirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk ise başkan Dursun Özbek'e derneğin organizasyonuna katılmasından ötürü teşekkür etti.